Общественники собирают подписи против Резника. ФАН-ТВ

Активисты общественного движения «Коты против наркоты» собирают подписи петербуржцев для того, чтобы призвать Максима Резника к ответственности.

Речь идет о скандальном видео, где Резник курит марихуану на балконе своей квартиры. Общественники считают такое поведение неприемлемым для народного избранника. Свое обращение активисты оставили в социальных сетях, но оно осталось безответным. Теперь «Коты против наркоты» вышли на улицы Петербурга, чтобы собрать подписи горожан. Активисты хотят услышать комментарий Максима Резника, чтобы он прошел медицинское освидетельствование, или сложил свои полномочия как депутат. Только за час общественникам удалось собрать больше 100 подписей.

Общественное движение «Коты против наркоты» образовалось в Петербурге в марте этого года. Активисты закрашивают надписи с рекламой наркотиков на улицах Петербурга. Вместо адресов и телефонов на фасадах зданий и тротуарах появляются трафареты «Коты против». Общественников поддерживают горожане. За три месяца уже закрашено около полутора тысяч надписей.