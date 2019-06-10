«Спящие ячейки» ИГ* охотятся на американцев и курдов на востоке Сирии за Евфратом

В оккупированных силами западной коалиции во главе с США районах на восточном побережье Евфрата джихадисты «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) продолжают вести террористические атаки, прежде всего – в провинции Дейр-эз-Зор. Их жертвами становятся американские военнослужащие, курдские радикалы, а также местные жители. Подробнее о деятельности подпольных бандгрупп ИГИЛ1 на востоке Сирии – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«С начала недели в ходе нападений террористов погибли 48 курдских бойцов, 44 человека получили ранения различного уровня тяжести. Так называемые «спящие ячейки» ИГ1 применяют тактику партизанской войны», – рассказал собственный источник портала «Русская весна».

Одной из последних крупных диверсий ИГИЛ стало нападение террориста-смертника на колонну Демократических сил Сирии (SDF) и международной коалиции в районе Аш-Шаддади на юге Хасаки. Боевик совершил самоподрыв в начиненной взрывчаткой автомашине около конвоя курдов и американцев. Как заявили вскоре подконтрольные ИГ медиаресурсы, при взрыве погибли не меньше восьми представителей SDF и коалиции.

Маршруты проезда патрулей курдских сил обычно заблаговременно известны, чем и пользуются террористы. Закладываемые ими самодельные бомбы чаще всего приводятся в действие дистанционно и нередко довольно точно поражают объекты «Демократических сил».

Время от времени исламисты используют мобильные бандгруппы, которые атакуют на пикапах, оснащенных пулеметами крупных калибров. Такие диверсии обычно устраиваются на блокпостах, где у бойцов, проверяющих документы, нет времени тут же уйти в укрытие.

Сопутствующими жертвами таких нападений ИГ зачастую становятся гражданские лица. Кроме того, из-за потворства Соединенных Штатов, которые уже заявили о якобы полной победе над террористами за Евфратом, джихадисты спокойно грабят дома мирных жителей и важные объекты инфраструктуры, а также похищают людей с целью получения выкупа. В результате судьба как минимум двух тысяч человек, исчезнувших в последние два года, по-прежнему неизвестна.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин рассказал корреспонденту ФАН, что консервация подобных «спящих ячеек» ИГ была частью плана террористов, которые после начала неудач, связанных с появлением ВКС РФ и запуском масштабной кампании Сирийской арабской армии (САА), постепенно начали уходить в подполье.

«Это часть главной стратегии «Исламского государства», которая была разработана еще в 2016 году. В 2017-м был переходный период. Сейчас боевики пытаются вывести эту линию подпольного противостояния на полную мощность. Постепенно состоялся переход от открытых столкновений к подобным скрытым атакам, которые осуществляются за счет ячеек в крупных городах, до этого долгое время находившихся в оккупации ИГ. Они есть в Ракке, Аш-Шаддади, Азазе – то есть не только в Рожаве, но и во всей Северо-восточной Сирии, которую контролируют частично американцы, частично – турки», – пояснил наш собеседник.

Идеальная конечная цель этих «спящих ячеек» заключается в обеспечении их «халифата» новым территориальным анклавом. И если посмотреть на то, какую антитеррористическую работу ведут США и SDF, то эти планы исламистов кажутся не такими уж и не реальными. То, что при попустительстве американцев и курдов происходит за Евфратом, действительно может привести к возрождению ИГ в САР.

«Подпольными бандформированиями совершаются нападения с целью нанесения максимального ущерба противнику, также проводятся атаки на активистов, шейхов, других видных деятелей, работа которых, по мнению джихадистов, не отвечает принципам «правоверного» ислама. Они всеми силами пытаются поколебать контроль США и других сил в северо-восточных районах страны в надежде вернуть под свое управление эти территории. Тот факт, что курды и американцы не могут адекватно противостоять этой подрывной деятельности исламистов, говорит о том, что предпринимаемые ими меры безопасности в оккупированных регионах САР, безусловно, недостаточны», – подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.