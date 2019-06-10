Собравшаяся искать любовь Бузова назвала три признака альфонса

Москва, 10 июня. Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова решила вновь принять участие в романтическом реалити-шоу на телеканале ТНТ. Однако многие поклонники усомнились в этой затее, учитывая прошлый печальный опыт артистки.

Бузова объявила о старте кастинга в социальной сети Instagram. По ее словам, принять участие в проекте смогут мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. При этом одно из основных требований к потенциальным участникам — отсутствие официально зарегистрированного брака.

Больше никаких деталей звезда проекта «Дом-2» раскрывать не стала.

«Я все еще верю в чудеса, сказку и любовь», — написала она.

Однако большинство подписчиков певицы отнеслись к ее решению с сомнением. Пользователи соцсети вспомнили, что с победителем предыдущего реалити-шоу «Замуж за Бузову» артистка встречалась всего несколько дней, хоть и заявляла перед проектом о том, что это ее «последний шанс найти любовь».

Одна из подписчиц отметила, что девушка однажды уже потерпела неудачу, и спросила, не боится ли Бузова снова наткнуться на альфонса.

«Оль, смените название тогда. А то как вы лодку назовете, так она и поплывет. Опять одни альфонсы понабегут», — написала irinamakhashvili.

Телеведущая в ответ решительно заявила о своем богатом жизненном опыте, который поможет ей оперативно вычислить злоумышленника. Артистка, вновь собравшаяся искать любовь, назвала три признака альфонса.

«У меня на альфонсов уже нюх. Я их издалека вижу. Три основные признака: красивое тело, пресс и вода в уши», — перечислила она.

Напомним, Бузова призналась журналистам, что прервала двухлетнее воздержание и нашла нового спутника жизни. На закрытой презентации нового клипа на песню «Водица» певица в разговоре с журналистами затронула тему любовных отношений, заявив, что «у каждого человека есть своя половина». При этом она не стала называть имя своего избранника, добавив лишь, что «все его прекрасно знают».

Ранее популярная певица и телеведущая явилась на премию МУЗ-ТВ в сопровождении мускулистых мужчин и верблюдов, пишет «Утро.ру».