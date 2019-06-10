Первые фото нового Renault Duster без камуфляжа появились в Сети

Москва, 10 июня. В распоряжении индийского портала Autocar оказались снимки с тестов обновленного кроссовера Renault Duster. Однако новинка может стать разочарованием для тех, кто ждал кардинального обновления внешности популярного внедорожника.

Судя по опубликованным фото, внешность Duster не претерпела сильных изменений. В нем появится увеличенная хромированная фальшрадиаторная решетка, увеличенная эмблема марки и измененный капот.

Задняя часть машины практически не изменилась, добавлены только черные накладки на пятую дверь.

Издание обращает внимание, что модель на снимках не стоит путать с совершенно новым Renault Duster (HJD), который уже продается на некоторых рынках. Внедорожник, показанный на фото, является моделью текущего поколения, которая была модернизирована для будущих стандартов защиты пешеходов, а также норм выбросов BS6, которые вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

Ожидается, что сиденья обновленной модели Duster будут оснащена новой тканью, также появится обновленная информационно-развлекательная система, дополненная возможностями подключения Apple CarPlay и Android Auto.

В понедельник «Газета.ру» сообщала, что Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Renault ищут способы оживить свернутый план слияния. Renault пытается получить одобрение автопроизводителя Nissan для слияния с FCA. Nissan готов пойти на встречу Renault в обмен на значительное сокращение ее доли в японской компании.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в мае. Как сообщал RT, лидером в сегменте SUV признан корейский компактный кроссовер Hyundai Creta. На второй позиции — внедорожник Renault Duster, на третьей — Volkswagen Tiguan.