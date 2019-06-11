Расследование против полковника МВД, инициировавшего дело против Голунова, оказалось фейком

Через несколько дней после задержания журналиста Ивана Голунова в Сети появилось досье на начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве полковника Андрея Щирова. Согласно данным многих СМИ, полковник и его мама владеют девятью участками в Подмосковье и тремя объектами капитального строительства общей площадью в один гектар. Издания оценили недвижимость полковника и его родителей, в которую якобы он инвестировал свои средства, в 70 миллионов рублей. Мы решили разобраться в том, что в этом досье правда, а где факты не совсем соответствуют действительности.

Участки

Начнем с того, что, действительно, за Андреем Щировым и его мамой Натальей Щировой закреплено порядка девяти участков. Часть из них — на территории СНТ «Сплав-2» деревни Жихарево Наро-Фоминского района Московской области, часть — в Тропарево и Горчаково. Эта земля действительно была приобретена за последние 10 лет.

Полковник не отрицает наличия своей собственной земли, вся она была внесена в декларацию о доходах. А сам полковник Щиров зарегистрирован официально, согласно ЕГРЮЛ, председателем Садового некоммерческого товарищества «Сплав-2». Это не запрещено законодательством, так как предприятие некоммерческое, то есть прибыли не несет никакой.

Что касается земельных участков родителей, в семье Натальи и Александра Щировых не один сын, есть еще Денис Александрович, который никакого отношения не имеет ни к ведомствам, ни к чиновничьей службе. Он бизнесмен и зарабатывает в разы больше брата. В свое время даже руководил ювелирным бизнесом, сейчас индивидуальный предприниматель, в разрешенный вид деятельности которого входит производство ювелирных изделий. Большая часть инвестиций в земельные участки именно его.

Объекты недвижимости — дом и гараж в «Сплав-2» — строились Александром Щировым и его сыновьями на протяжении нескольких лет. Их реальная стоимость, по оценкам 2019 года, немногим выше кадастровой. Если кадастровая стоимость дома Щировых в 110 квадратных метров оценивается в 1 315 770,50 рубля, то реальная цена — в районе 1 650 000 рублей. То есть всего на 30% дороже.

Теперь о стоимости участков. Стоимость участков, обозначенная в расследованиях СМИ, в общей сложности составляет 60–70 миллионов рублей. Посчитаем: участки в СНТ «Сплав-2» по кадастровой стоимости — четыре миллиона рублей, то есть приблизительно в реальности шесть миллионов рублей. Что значительно ниже 20–30 миллионов, указанных СМИ. 25 соток в Тропарево имеют кадастровую стоимость в 849 850 рублей. Однако, судя по объявлениям, такие участки в данном месте в реальности идут от миллиона до двух. То есть общая стоимость одного гектара, которая есть у Щирова, максимум восемь миллионов рублей, что тоже ниже десяти, указанных в различных статьях. С учетом того, что инвестиции в родительские земли вкладывал второй брат, бизнесмен, то сумма является совсем «некоррупционной».

Хмелева

В марте 2019 года, задолго до истории с журналистом Голуновым, на сайте «Радио Свобода» появилась статья под названием «Путь героина. Наркомафия в погонах и экстрасенс-агент ФСКН». Вся она опирается исключительно на рассказ некоей бизнесвумен Ульяны Хмелевой, по паспорту Цибаб. Со слов Хмелевой, ранее она работала экстрасенсом в КГБ. В 2003 году она встречалась с Андреем Щировым, который на тот момент был заместителем начальника ОРЧ-3 ОБОП ЗАО Москвы. Якобы он «крышевал» дилеров вместе с рядом других сотрудников, за что лично получил порядка 240 тысяч долларов от Хмелевой. Непонятно, почему экстрасенс, чьими услугами пользовался всесильный КГБ, не смогла предвидеть, что ее подставят за игры с наркотиками.

Надо отдать должное, статья была написана грамотно — прямых обвинений не было, везде только со ссылкой на Хмелеву и в некоторых местах пометки, что подтверждения этому не нашли. Сейчас же та статья опять всплыла в Интернете, только уже с прямыми обвинениями в утвердительной форме.

Как удалось узнать от источника в МВД Москвы, в реальности гражданка Хмелева была осуждена по статье «Распространение наркотиков». На момент расследования уголовного дела много лет назад Хмелева неоднократно писала во все возможные инстанции жалобы, обвиняя сотрудников тогда еще милиции в «крышевании» наркобизнеса. Проверки проводились на всех уровнях — начиная от собственной безопасности МВД и районной прокуратуры, заканчивая высшими инстанциями. Никаких подтверждений слов Хмелевой не было найдено. Сотрудникам МВД даже пришлось выделять физическую защиту из-за угроз, поступавших в их адрес.

Судебные тяжбы длились тоже не один день, адвокатам Хмелевой удалось добиться отмены приговора суда первой инстанции. Лишь со второго раза сотрудникам правоохранительных органов удалось доказать вину Ульяны Хмелевой.

Суды

Надо отдать должное — вина того, что рассказы Хмелевой, которые не имеют документальных доказательств, сейчас распространились не только по России, но и по всему миру, лежит… на МВД. Когда в марте 2019 года появилась первая «разоблачительная» статья, юристы МВД сразу обратились к людям, указанным в данном «расследовании», и предложили подать в суд за клевету. Однако все они, в том числе и Щиров, просто поленились связываться. На тот момент у статьи было пару сотен просмотров, и широкого резонанса она не получила. А так как материал был подан очень грамотно, то судебные тяжбы грозили затянуться надолго. Действующим сотрудникам МВД было просто некогда ходить по судам, доказывать несостоятельность обвинений. Дело спустили на тормозах. И лишь после задержания журналиста Ивана Голунова интерес к этому расследованию резко повысился, и оно всплыло в Сети теперь уже без ссылок на то, что нет доказательств слов Хмелевой, «экстрасенса КГБ», а как свершившийся и доказанный факт.