Прохожий на Урале случайно поймал выброшенного из окна младенца
Североуральск, 10 июня. Житель Североуральска (Свердловская область) поймал трехмесячного младенца, которого выбросили из окна первого этажа.
Как сообщает телеканал 360, мать ребенка ушла в магазин и оставила маленького сына под присмотром своего знакомого, однако мужчина находился в нетрезвом состоянии и решил избавиться от младенца. По счастливому стечению обстоятельств прохожий услышал шум разбиваемого окна и поспешил узнать, в чем дело. Увидев на подоконнике молодого человека, собирающегося выбросить ребенка, он подскочил к дому и успел поймать грудничка.
Мальчика доставили в больницу, однако врачи не нашли у него никаких травм. Что касается знакомого матери младенца, то против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Кроме того, органы опеки в настоящий момент рассматривают возможность изъятия ребенка из семьи.
Ранее сообщалось, что мать оставила двух детей в хостеле в подмосковном городе Котельники. Женщина была задержана позже в городе Видное. Подозреваемую доставили в следственные органы. Это не первый случай пренебрежения родительскими обязанностями в отношении малолетних детей в России. Ранее в Кирове погибла трехлетняя девочка, которую на неделю оставили одну в доме без еды и воды.