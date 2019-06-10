Кейс Ивана Голунова как способ «раскачать лодку» на радость оппозиции
Москва, 10 июня. История журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова не выходит из повестки уже несколько дней. Задержание мужчины попало во всевозможные СМИ, Telegram-каналы и соцсети.
Конкретнее – якобы полиция подкинула Голунову наркотики, тем самым сфальсифицировав возбуждение уголовного дела по 228 статье УК РФ.
Воспользоваться ситуацией решили и оппозиционные деятели, которые разбавляют повестку своим «экспертным» мнением и дают никому не нужные советы, которые, так или иначе, влияют на настроения людей.
Только вот в воздухе висит отчетливый вопрос без ответа – почему журналисты поддерживают именно Голунова, стоически игнорируя дела неменьшего масштаба? То, что гражданское общество активизировалось, является огромным плюсом, ведь здоровая страна должна живо реагировать на любые странности. Но огромная странность в том, что подобные истории с другими людьми протестов не вызывают.
Актер Валерий Лущевский. В 2017 году он рассказал о жуткой истории с возможным подкидыванием наркотиков со стороны полиции. Мужчина выложил видео, где сотрудники ГИБДД якобы подбросили таблетку в машину его взрослых детей, которые ехали по делам, но экипаж инспекторов их остановил. Вскоре пассажиры заметили, что в салон бросили какую-то таблетку. Беременная дочь актера сразу же устроила скандал, и во время этой истерики таблетка странным образом дематериализовалась.
Был ли общественный резонанс? Протесты журналистов? Нет.
Дикая история произошла в том же году в Санкт-Петербурге. Полиция задержала Евгения Романова, страдавшего шизофренией. У него якобы нашли пакетик с наркотиками. Через полгода молодой человек умер в СИЗО, так как тюремные врачи не смогли диагностировать патологию сердца и назначили Евгению сильные нейролептики. Мать умершего потребовала компенсацию в 3 миллиона рублей, но Куйбышевский районный суд назначил лишь 200 тысяч рублей.
Был ли общественный резонанс? Протесты журналистов? Нет.
Еще одна «наркотическая» история произошла в связке с «Медузой» все в том же 2017 году. Спецкор издания Илья Жегулев, активно выступающий сейчас в поддержку Голунова, рассказал про своего брата Леонида. Его задержали около дома матери в Москве. При обыске у него в кармане обнаружили 26 граммов гашиша, а в квартире полицейские нашли еще около 100 граммов и весы. Во время судебного процесса защита Жегулева настаивала на том, что наркотики были подброшены, а сам подсудимый признался, что иногда покуривал марихуану, но никогда ее не продавал. Первоначально предъявленное ему обвинение в распространении наркотиков было снято, и Останкинский суд Москвы приговорил Леонида Жегулева к трем годам колонии общего режима, обвиняя лишь в хранении наркотиков.
Был ли общественный резонанс? Протесты журналистов? Протесты хотя бы брата-журналиста? Нет, нет и еще раз нет.
Вопрос остается без ответа. Зачем журналисты поддерживают Голунова, когда сотни и тысячи аналогичных дел остаются краткосрочно лишь в поле зрения СМИ? Справедливо предположить, что организовала это все какая-то третья сила. А учитывая, что 12 июня оппозиционные силы организуют несогласованную массовую акцию в поддержку задержанного за наркотики журналиста «Медузы», то предположение о стороннем вмешательстве уже не выглядит какой-то фантазией.
«Лодка раскачивается», заказчик пока что в тени. Ждем его выхода в свет.