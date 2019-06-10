МИД РФ заявил, что Москва получила от Косово ложь вместо ожидаемых извинений

Нью-Йорк, 10 июня. Россия ожидала от Косово извинений за избиение сотрудника ООН Михаила Краснощекова, а вместо этого получила ложь. Об этом в понедельник заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова посла Косово в США Влёры Читаку.

«Мы внимательно выслушали выступление госпожи Влёры Читаку, ее, честно говоря, благодарить не за что, разве что за красноречивый пример лжи. Это вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников, чего многие из нас, честно говоря, ждали», — отметил он.

В конце мая косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Затем Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение на сотрудника ООН — это экстраординарная для Европы ситуация. По ее словам, Россия не позволит спустить это преступление на тормозах.