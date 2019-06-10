МИД РФ призвал киевские власти не искать предлогов для саботажа минского процесса

Москва, 10 июня. После очередного срыва Украиной разведения сил в Донбассе, МИД РФ призвал новые киевские власти не быть, как экс-президент страны Петр Порошенко, и не искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса.

Как сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, согласованное ранее всеми участниками контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, «вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ «подрыва» в зоне безопасности».

В МИД РФ с сожалением констатировали, что призыв главы украинской делегации Леонида Кучмы о начале разведения сил, «так и остался всего лишь благим пожеланием».

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — подчеркивается в заявлении ведомства.

На 10 июня был намечен отвод сил и средств в районе Станицы Луганской, однако ВСУ совершили провокационный обстрел, тем самым сорвав договоренности, которые были достигнуты на встрече 5 июня.

Ранее в понедельник полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что новое руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским не готово отказаться от политики войны и завершить украинский конфликт в Донбассе. По словам полпреда РФ, Киев не выполнил своих обещаний по нормализации ситуации в Донбассе.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

В прошлую пятницу Зеленский заявил, что Киев придерживается твердой и неизменной дипломатической позиции в отношении Донбасса по прекращению огня и возвращению удерживаемых лиц.

При этом глава страны подчеркнул, что ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы.