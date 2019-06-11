Сирия, 11 июня. Курды арестовали 16 человек, пытавшихся покинуть «Аль-Хол» в Хасаке. Коалиция направила конвой с подкреплениями в Сирию. ВС Турции лишились одного из солдат в результате обстрела SDF**** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты в поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с джихадистами на юге Идлиба; атаковали военные объекты боевиков на севере Латакии; провели подрывные работы в окрестностях Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): инициировала стычки с курдами у Тель-Рифата в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в Дейр-эз-Зоре и Идлибе.

Курды: понесли потери в результате взрыва СВУ в провинции Ракка; арестовали 16 перемещенных лиц при попытке покинуть «Аль-Хол» в Хасаке; задержали мужчину на севере Ракки.

ВС Турции: лишились одного из солдат в результате обстрела SDF на севере Алеппо; атаковали курдов на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: направила еще один военный конвой в Хасаку.

Провинция Латакия

На севере Латакии накануне продолжились перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Информационный портал Baladi-News передавал, что инициаторами столкновений выступили исламисты протурецких вооруженных формирований, которые нанесли удары по опорным пунктам сил САР в районе Туркоманских гор у города Рабия. Части Сирийской арабской армии (САА) провели ответные обстрелы укрепрайонов группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» при поддержке сирийских военных самолетов. Под ударом оказались места базирования джихадистов недалеко от населенного пункта Кабана у границы с Хамой.

Провинция Алеппо

На севере региона в минувшие сутки вновь вспыхнуло противостояние между боевиками вооруженной оппозиции и курдами. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, поддерживаемые Турцией бандгруппы спровоцировали стычки на линии соприкосновения сил сторон, обстреляв позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) у населенных пунктов Тель-Рифат и Шейх-Исса, а также ударив по аэропорту Менах. В ответ курдские радикалы открыли огонь по контрольно-пропускному пункту вооруженных сил Турции, в результате чего был убит один из турецких военных, тогда как еще пять солдат получили ранения, передавал Twitter-канал (HalabTodayTV).

Тем временем в административном центре региона прошел еще один этап подрывных работ, направленных на уничтожение СВУ и боеприпасов, обнаруженных после зачистки данных территорий от джихадистов незаконных бандгрупп в конце 2016 года. Саперы Сирийской арабской армии (САА) выполняли работы в районе Ар-Рамуса с 9.00 до 14.00.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдскими силами районах провинции продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), бомба детонировала у парка в населенном пункте Шхиль, расположенном к северу от Меядина, где двумя днями ранее фиксировались обыски «Демократических сил Сирии» (SDF). Несмотря на то, что террористы ИГ1 не заявляли о своей причастности к инциденту, местные активисты уверены, что именно они заложили взрывное устройство.

Вечером курды провели рейды в населенных пунктах Абу Ан-Нитель и Ан-Нимлия, вследствие которых погиб один из гражданских лиц. Как известно, поводом послужило то, что жители подняли флаг Сирии.

Провинция Идлиб

В течение всего дня на границах «Большого Идлиба» отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Twitter-канал (Breizhman1983) заявлял о том, что отряды формирования «Джейш Аль-Изза» организовали контратаку на позиции Сирийской арабской армии (САА), попытавшись прорвать линию обороны у населенного пункта Аль-Касабия, тем не менее преодолеть сопротивление подразделений САА во главе с бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном радикалам не удалось. Поступали сведения о потерях с обеих сторон.

В зонах дислокации исламистов продолжились боевые вылеты российской авиации. Военный источник в сети Twitter (anasanas84) заявлял, что самолеты РФ были замечены над военными объектами боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Хубейт, Абидин и Тармала. Сирийские ВВС в то же время работали в районе поселений Майсруна и Маарет Хурма.

Поступали данные о взрыве, прогремевшем в одном из западных кварталов Идлиба. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что бомба могла быть заложена джихадистами подпольных групп «Исламского государства». Информации о возможных жертвах среди мирных жителей все еще не поступало.

Провинция Ракка

Другой взрыв произошел в Ракке в районе Аль-Карама. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Ezcsx), автомобиль Отрядов народной самообороны (YPG) подорвался на мине в поселении Аль-Джедидет, в результате чего погибли или получили ранения несколько курдских бойцов.

Позднее поступили сведения о незаконном аресте одного из гражданских лиц курдами. Интернет-портал Syrian Network for Human Rights передавал, что мужчина по имени Халил Аль-Барху был задержан недалеко от города Тель-Абьяд на севере Ракки. Местные источники отмечали, что с большой долей вероятности арестант будет принудительно направлен на службу в «Демократические силы Сирии» (SDF).

Провинция Хама

В северной части Хамы не утихали столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. Артиллерия сил Башара Асада вела огонь по оборонительным сооружениям радикалов недалеко от населенных пунктов Тель-Малах и Джуббайн на северо-западе региона. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что поддержку правительственным войскам оказывали российские ВКС, наносившие авиаудары по расположениям боевиков в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр-Зета.

Провинция Хасака

Вблизи границы с Турцией накануне возобновились артобстрелы со стороны турецких подразделений. Как передавало информагентство Al Manar News, под ударом оказались военные объекты «Демократических сил Сирии» (SDF) у населенного пункта Аль-Маликия. Позднее также поступали данные о пожаре у поселения Тирбеспие, причиной которого, по предположению местных активистов, стал огонь со стороны турок.

Стало известно о том, что в Сирию был переправлен еще один конвой с вооружением и техникой от сил западной коалиции во главе с США. Границу с Ираком через погранпереход «Семалка» пересекли 55 грузовиков.

Во второй половине дня появились данные о волнениях в «Аль-Холе». По информации новостного портала Al Khabour, 16 беженцев были задержаны при попытке покинуть лагерь. Кроме того, один из арестованных был избит, что вызвало массовое осуждение перемещенных лиц. Однако, потребовав освободить заключенного, сирийцы столкнулись с агрессивным ответом курдов. Так, радикалы SDF применили слезоточивый газ, дабы разогнать недовольных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)