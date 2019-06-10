The Hill признало новейшее оружие России главной угрозой безопасности США

Вашингтон, 10 июня. Новейшее оружие Китая и России, а вовсе не международный терроризм, Иран или Северная Корея, представляет собой главную угрозу национальной безопасности США. К такому выводу пришел обозреватель американского издания The Hill Дов Закхейм.

По его словам, армии Москвы и Пекина находятся в центре крупных программ модернизации. Россия уже испытала в бою практически все свои новейшие системы, а Китай добивается больших успехов в области машинного обучения, искусственного интеллекта и операций в космосе.

Закхейм также отметил, что Россия и КНР стремительно продвигаются в создании гиперзвукового оружия, о чем свидетельствует летательный аппарат Xingkong-2, испытанный Пекином летом прошлого года.

«Русские опережают Китай и Соединенные Штаты в разработке наступательных гиперзвуковых систем», – представляет перевод статьи «ПолитРоссия».

Обозреватель американского издания отнес к российскому оружию, представляющему серьезную угрозу национальной безопасности Штатов, РС-28 «Сармат», противокорабельный «Циркон» и баллистическую ракету «Кинжал». Он также отметил, что Москва разрабатывает мобильную противоракетную систему «Нудоль», которая, по заверениям конструкторов, может противостоять гиперзвуковому оружию.

Кроме того, Москва приступила к тестированию С-500 «Прометей».

«В скором времени Россия будет обладать не только гиперзвуковым вооружением, но и антигиперзвуковым», – написал Закхейм.

Журналист признал, что американской армии на сегодняшний день вряд ли есть, что противопоставить российскому или китайскому вооружению. Растущая мощь Москвы и Пекина, указал он, создает серьезные проблемы для Вашингтона, который постепенно теряет военное лидерство.

Указал специалист также и на то, что новейшие российские системы не только превосходят западные аналоги, но также лидируют по стоимости.

Ранее The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму. По данным издания, на полуострове создана эшелонированная береговая оборона, которая состоит из противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Кроме того, в ее основу входит стационарный ракетный комплекс «Утес», который представляет серьезную угрозу для флота США.

Военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с Федеральным агентством новостей ранее раскрыл подробности испытания ракеты для комплекса ПРО «Нудоль».