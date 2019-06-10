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The Hill признало новейшее оружие России главной угрозой безопасности США

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The Hill признало новейшее оружие России главной угрозой безопасности США

Вашингтон, 10 июня. Новейшее оружие Китая и России, а вовсе не международный терроризм, Иран или Северная Корея, представляет собой главную угрозу национальной безопасности США. К такому выводу пришел обозреватель американского издания The Hill Дов Закхейм.

По его словам, армии Москвы и Пекина находятся в центре крупных программ модернизации. Россия уже испытала в бою практически все свои новейшие системы, а Китай добивается больших успехов в области машинного обучения, искусственного интеллекта и операций в космосе.

Закхейм также отметил, что Россия и КНР стремительно продвигаются в создании гиперзвукового оружия, о чем свидетельствует летательный аппарат Xingkong-2, испытанный Пекином летом прошлого года.

«Русские опережают Китай и Соединенные Штаты в разработке наступательных гиперзвуковых систем», – представляет перевод статьи «ПолитРоссия».

Обозреватель американского издания отнес к российскому оружию, представляющему серьезную угрозу национальной безопасности Штатов, РС-28 «Сармат», противокорабельный «Циркон» и баллистическую ракету «Кинжал». Он также отметил, что Москва разрабатывает мобильную противоракетную систему «Нудоль», которая, по заверениям конструкторов, может противостоять гиперзвуковому оружию.

Кроме того, Москва приступила к тестированию С-500 «Прометей».

«В скором времени Россия будет обладать не только гиперзвуковым вооружением, но и антигиперзвуковым», – написал Закхейм.

The Hill признало новейшее оружие России главной угрозой безопасности США

Журналист признал, что американской армии на сегодняшний день вряд ли есть, что противопоставить российскому или китайскому вооружению. Растущая мощь Москвы и Пекина, указал он, создает серьезные проблемы для Вашингтона, который постепенно теряет военное лидерство.

Указал специалист также и на то, что новейшие российские системы не только превосходят западные аналоги, но также лидируют по стоимости. 

Ранее The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму. По данным издания, на полуострове создана эшелонированная береговая оборона, которая состоит из противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Кроме того, в ее основу входит стационарный ракетный комплекс «Утес», который представляет серьезную угрозу для флота США.

Военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с Федеральным агентством новостей ранее раскрыл подробности испытания ракеты для комплекса ПРО «Нудоль».

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Автор: Екатерина Кухарева
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