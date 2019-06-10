Сирия, 10 июня. Мирные жители пострадали во время рейдов курдов на востоке Дейр-эз-Зора. Пожары вновь вспыхнули в северной части Хасаки. Возобновились перестрелки между САА и боевиками юго-западнее Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов юго-западнее Алеппо; обмениваются ударами с боевиками на юге Идлиба.

Курды: заявили о трех новых вылазках в зонах контроля протурецких сил в Алеппо; провели рейды в населенных пунктах Абу Ан-Нитель и Ан-Нимлия в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: обнаружили тело убитого мужчины недалеко от города Багдад.

Провинция Алеппо

На юго-западе от административного центра региона возобновились перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются на западе региона. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам исламистов в районе населенного пункта Аз-Зерба. Напомним, боевики, базирующиеся на данных территориях, нередко обстреливают жилые кварталы города Алеппо, что зачастую приводит к жертвам среди гражданских лиц.

Между тем курдские источники заявили о том, что группировка «Силы освобождения Африна», действующая в рамках операции «Гнев оливок», предприняла три новых вылазки в зонах контроля протурецких вооруженных формирований. Сведения о последствиях проведенных атак пока не были опубликованы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Facebook (dimashq.now) cообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели карательную операцию в населенных пунктах Абу Ан-Нитель и Ан-Нимлия, расположенных вдоль шоссе, пролегающего между городами Ас-Сувар и Меядин на востоке Дейр-эз-Зора. По предварительным данным, как минимум один из местных жителей был убит, тогда как другой получил ранения. Отмечается, что поводом к началу рейдов послужило то, что гражданские лица подняли над деревнями флаги Сирийской Арабской Республики (САР). Как известно, протестные акции населения провинции неоднократно подавлялись курдскими радикалами. Тем не менее, несмотря на это, сирийцы продолжают заявлять о своих недовольствах и требовать передачи оккупированных земель под контроль Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются взаимные обстрелы между силами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Как передает интернет-портал Step News Agency, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреливают позиции и хранилища с боеприпасами боевиков на окраине населенного пункта Маарет Хурма. Также работу на юге региона продолжают сирийские самолеты. Так, по информации военного источника в сети Twitter (Kyruer), ВВС Сирии ударили по опорным пунктам исламистов в горном районе Аз-Завия.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Khabour сообщает о том, что на севере региона вновь вспыхнули пожары. Огонь распространился вблизи населенного пункта Тирбеспие, находящегося недалеко от города Аль-Камышлы, передает Twitter-канал (HosengHesen). При попытке самостоятельно справиться с возгоранием пострадали трое фермеров, в том числе женщина, получившая ожоги второй степени. Некоторые из местных активистов полагают, что пожары были вызваны обстрелами со стороны турецких вооруженных сил. Напомним, в первой половине дня турецкие военные нанесли удары по расположениям курдов в приграничных районах.

Тем временем «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают бездействовать, перекладывая ответственность за тушение огня на мирных жителей. Так, по данным новостного портала Enab Baladi, курды призвали гражданских лиц переселяться ближе к полям для предотвращения пожаров. Как известно, за последний месяц были уничтожены тысячи гектаров урожая. Только на прошлой неделе число возгораний в регионе достигло 69, в результате чего пострадали не менее четырех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что к востоку от административного центра провинции Багдад было обнаружено тело неизвестного человека. Мужчина был убит выстрелом в голову в пустынном районе Аль-Камалия. Предполагается, что к нападению имеют отношение боевики подпольных групп «Исламского государства»1.

По данным иракских изданий, в последнее время число вылазок джихадистов заметно возросло, что требует активизации разведывательных операций, проводимых с целью уничтожения «спящих ячеек» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)