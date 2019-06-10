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Ситуация с Голуновым напоминает начало Майдана в Киеве

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Редактор «Невских Новостей» призвал СМИ прекратить вакханалию вокруг Голунова

Москва, 10 июня. Главный редактор портала «Невские новости» Тимофей Шабаршин призвал СМИ прекратить «эмоциональную вакханалию» вокруг ареста журналиста Meduza Ивана Голунова. Об этом он заявил в официальном заявлении, опубликованном на сайте НН.

«Чтобы жизнь в нашей стране была такой, как мы хотим, главным должен быть закон. Никакой статус – оппозиционного журналиста, депутата ЗакСа или дипломата не должны быть препятствием для его исполнения. Виноват Голунов или не виноват — должен решать суд», — пишет Шабаршин.

По его словам, если суд оправдает Голунова, тогда и следует задать вопросы правоохранительным органам о причинах его задержания. Редактор НН добавил, что лично он не готов подписывать петицию за свободу человека, в чей невиновности он не уверен, поскольку журналистика строится на фактах, а не на эмоциях.

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Советник президента РФ Антон Кобяков, а также члены Совета Федерации уже заявили, что возьмут ситуацию с Голуновым под особый контроль в виду широкого резонанса, который получило это дело.

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Автор: Сергей Петров
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