Ситуация с Голуновым напоминает начало Майдана в Киеве

Москва, 10 июня. Главный редактор портала «Невские новости» Тимофей Шабаршин призвал СМИ прекратить «эмоциональную вакханалию» вокруг ареста журналиста Meduza Ивана Голунова. Об этом он заявил в официальном заявлении, опубликованном на сайте НН.

«Чтобы жизнь в нашей стране была такой, как мы хотим, главным должен быть закон. Никакой статус – оппозиционного журналиста, депутата ЗакСа или дипломата не должны быть препятствием для его исполнения. Виноват Голунов или не виноват — должен решать суд», — пишет Шабаршин.

По его словам, если суд оправдает Голунова, тогда и следует задать вопросы правоохранительным органам о причинах его задержания. Редактор НН добавил, что лично он не готов подписывать петицию за свободу человека, в чей невиновности он не уверен, поскольку журналистика строится на фактах, а не на эмоциях.

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Советник президента РФ Антон Кобяков, а также члены Совета Федерации уже заявили, что возьмут ситуацию с Голуновым под особый контроль в виду широкого резонанса, который получило это дело.