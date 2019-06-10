Выпивший по ошибке «Крота» самарец дал совет находящемуся в реанимации Алибасову

Самара, 10 июня. Житель Самары Павел Рубан, случайно выпивший жидкость для очистки труб «Крот», дал совет находящему в реанимации известному продюсеру Бари Алибасовову, который перепутал обычный напиток с щелочным раствором.

Самарец рассказал, что 31 декабря 2013 года покупал подарки в «Ашане» перед Новым годом. По словам Павла, в магазине было очень много людей, захотелось попить. Мужчина подошел к стеллажу с вывеской «Сок» и взял в руки первую попавшуюся бутыль. Об этом пишет «Kp.Ru».

«Я собирался оплатить этот напиток после на кассе. Были большие очереди, не мог уже терпеть, хотел смочить горло. Перекинулся парой слов с другом и сделал большой глоток», — рассказал Павел.

После чего он почувствовал, что «внутри что-то плавится».

«Я не смог сдержаться, меня рвало кровью и каким-то частями внутренних органов. Показалось, что вечность охватила меня. Друг вызвал скорую, увидев, что пил я из бутылки с надписью «Крот», — вспоминает мужчина.

Пострадавшего незамедлительно госпитализировали. Мужчина перенес три серьезных операции и получил справку по инвалидности. Он рассказал, что первое время даже не мог глотать слюни. К настоящему моменту здоровье 31-летнего самарца восстановилось.

«Главное — верить! Что все будет хорошо, так как все самое сложное впереди. Один случай вызывает подозрение о неадекватности человека, а системность происходящего с другими людьми заставляет задуматься, что дело не только в людях», — заметил Павел.

Напомним, Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына музыканта, отец принял химическую жидкость за сок. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно.