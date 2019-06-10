Администрация Зеленского просит Луценко отреагировать на визиты Бойко и Медведчука в РФ

Киев, 10 июня. Администрация президента Украины рекомендовала генпрокурору Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в понедельник, что администрацию удивляет тот факт, что «генпрокурор Украины никак не отреагировал» на то, что Бойко и Медведчук «уже дважды ездили в страну-агрессора», передает RT.

В середине марта Бойко и Медведчук встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве. Стороны обсудили восстановление торговых отношений между двумя странами, договор о транзите газа через Украину, действие которого истекает в текущем году, и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива.

После этого визита на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали разрешение политикам на пересечение границы, передавала «Газета.ру».

Позднее стало известно о встрече Бойко, Медведчука и главы «Газпрома» Алексея Миллера. 7 июня в рамках ПМЭФ-2019 Миллер заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу. Он подчеркнул, что заключение прямого контракта о поставках на Украину является «самым главным вопросом».

Добавим, Бойко принимал участие в выборах президента Украины. В первом туре он занял четвертое место, за него проголосовали 11,68% избирателей.