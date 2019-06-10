«Невские новости» уволили автора за непрофессиональное высказывание по делу пойманного с наркотиками Голунова

Санкт-Петербург, 10 июня. Информационное агентство «Невские новости» прекратило сотрудничество с внештатным сотрудником Олегом Дилимбетовым, который от лица всего СМИ выразил свою личную позицию касаемо задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Сотрудники издания обратили внимание, что ситуация со спецкором Meduza вызвала серьезную шумиху, которая разрастается из-за большого количества мнений на этот счет с разнонаправленными позициями. Они подчеркнули, что заявления в большинстве своем носят яркую эмоциональную окраску, не подкрепленную конкретными фактами.

Все это противоречит основным принципам журналистики — сбору, проверке фактов и многостороннего их изложения, подчеркнули сотрудники СМИ.

«Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела», — говорится в сообщении редакции.

«Невские новости» напомнили, что виновным или невиновным гражданина РФ могут признать только компетентные органы. При этом единственная уместная позиция — полная поддержка соблюдения действующего законодательства.

«Если Иван действительно причастен к тем преступлениям, в которых его обвиняют, он должен понести заслуженное наказание», — подчеркнули журналисты.

Редакция попросила читателей не считать высказывания сотрудников в Интернете и на других площадках официальным мнением издания. Позиция «Невских новостей» изложена главным редактором Тимофеем Шабаршиным.

Напомним, Голунова задержали в минувший четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Как отметил политолог и профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев, вся ситуация с Голуновым похожа на дикое средневековье. Святая вера в «невиновность» оппозиционного журналиста удивляет своей наивностью, а главное — самоуверенностью «защитников», подчеркнул он.

В беседе с Федеральным агентством новостей глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратил внимание, что история вокруг задержания журналиста не повод для хайпа, который устроила вокруг этого либеральная общественность.