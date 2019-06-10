Политолог заявил, что Россия ждет реальных шагов ЕС по примирению

Москва, 10 июня. Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, однако ждет от него встречных шагов по примирению. Об этом в понедельник заявил политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

По его словам, речь идет не просто о смене риторики с агрессивной, на миролюбивую, а о реальных шагах по нормализации политического климата, поэтому «мяч на поле ЕС».

Зудин отметил, что в настоящий момент в Европе царят противоречивые настроения. С одной стороны, у руля в Брюсселе все еще находится прежний политический класс, который продолжает делать выпады в сторону России. С другой стороны, все чаще слышны голоса европейских политиков, которые полагают, что затянувшаяся конфронтация с Москвой — это путь в никуда.

«Наверное, важно будет то, каким образом и насколько в положительную сторону повлияют итоги последних выборов в Европарламент», – подчеркнул Зудин в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Напомним, что по результатам последних выборов в Европарламент евроскептики вырвались вперед во Франции, Италии, Польше и Великобритании. Многие европейцы сегодня недовольны политической и экономической нестабильностью, полным провалом Брюсселя в попытках решить проблему наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока, а также возросшим уровнем террористической угрозы.

25 мая французский политик Брюно Гольниш заявил, что евроскептики, которые планируют объединиться по итогам выборов в Европарламент, намерены вновь поднять вопрос об отмене антироссийских санкций. Он отметил, что политические силы, выступающие за улучшение отношений с Москвой, собираются претендовать на руководящие посты.