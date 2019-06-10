Лавров призвал ПАСЕ восстановить права российской делегации

Москва, 10 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обратил внимание на необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме. Об этом говорится в сообщении на сайте возглавляемого министром ведомства.

Собеседники обсудили ситуацию в ПАСЕ в преддверии летней сессии Ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 июня. Лавров призвал восстановить права делегации из РФ в организации в полном объеме и без изъятий.

Как уточнили в МИД РФ, это соответствует Уставу Совета Европы и решениям, принятым на сессии Комитета министров (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая 2019 года.

«С российской стороны была подтверждена заинтересованность в продолжении многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства», — говорится в сообщении.

ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за воссоединения Крыма с Россией, несмотря на то, что оно прошло демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Как уточнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, решение о возобновлении участия России в работе ПАСЕ будет принято до середины июня.