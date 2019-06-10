Стало известно, когда Семак женится на матери своих семерых детей
Москва, 10 июня. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак женится после матча со «Спартаком». Об этом сообщила своим подписчикам его возлюбленная Анна Семак.
Планируется, что повторная свадьба состоится 3 сентября. Таким образом, торжество пройдет после матча 8-го тура российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит», который намечен на 1 сентября.
Подписчики поинтересовались у Анны, на какое число запланирована свадьба.
«3 сентября», — ответила она.
Напомним, ранее стало известно, что Семак вновь сделал предложение руки и сердца своей жене Анне. Главный тренер петербургского «Зенита» опустился на колено в самолете, который следовал из Санкт-Петербурга в Милан. Видео трогательного момента ранее опубликовало Федеральное агентство новостей.
Супруга Семака призналась, что ее отношения с Сергеем серьезно изменились. По словам женщины, в ноябре минувшего года она чувствовала одиночество. Однако тренеру «Зенита» удалось придать их отношениям новый импульс. Семак попросил бортпроводника обратиться к жене при помощи громкой связи. Отец семи детей предложил жене снова выйти за него замуж.
Отметим, Семак возглавил питерский ФК «Зенит» в мае 2018 года. В первом же сезоне он вернул Санкт-Петербургу титул чемпиона России.