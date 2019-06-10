Заседание координационных штабов России и Сирии прошло в Москве. ФАН-ТВ

В Москве прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской республики.

Представители межведомственных координационных штабов России и Сирии продолжают активную работу по возвращению сирийцев на родину, они тесно взаимодействуют друг с другом.

«С начала мая из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 14 539 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 34 436 человек. В места постоянного проживания возвратились более 6,3 тыс. внутренне перемещенные лица. В Восточную Гуту — 288 человек; через пункт пропуска «Сальхиях» — 84 человека; через пункт пропуска «Джлеб» (провинция Хомс) возвратились 5 949 человек. С целью решения вопроса вывода беженцев из лагеря «Рукбан» российский Центр примирения спланировал и провел более 100 различных мероприятий. По состоянию на 10 июня текущего года, из лагеря «Рукбан» вышли 13 539 беженцев, из них 2 842 мужчины, 3 817 женщин и 6 880 детей», — отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Виктор Купчишин, генерал-майор.

С 1 января 2019 года в родные места вернулись более 202 тысяч сирийских граждан, из них свыше 30 тыс. — внутренне перемещенные лица и более 171 тыс. — беженцы из-за рубежа.