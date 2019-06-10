Вашингтон, 10 июня. Министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу документы, относящиеся к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщил глава юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер.

«Министерство согласилось предоставить первый из этих документов сегодня. Все члены комитета — демократы и республиканцы — смогут с ним ознакомиться», — говорится в заявлении Надлера.

Уточняется, что конгрессу предоставят документы о «ключевых уликах» по поводу того, мешал ли президент Дональд Трамп «осуществлению правосудия».

Надлер при этом пообещал минюсту судебное преследование, если ведомство не предоставит все необходимые конгрессменам документы, передает РИА Новости.

Напомним, что в конце мая Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора и покидает Минюст. Это стало результатом провала возглавляемого им расследования о «вмешательстве» России в американские выборы, которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.

Позднее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Это произошло через несколько дней после того, как российская компания «Конкорд» потребовала привлечь к уголовной ответственности патрона Розенстайна — генпрокурора США Вильяма Барра и Мюллера.

Адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компании уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Отметим, 6 июня в рамках ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Российский лидер подчеркнул, что это принципиальная политика Москвы.

Кроме того, в рамках встречи Путин пошутил о Мюллере. Глава государства напомнил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.