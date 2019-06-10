Медведев заявил, что наука не должна приноситься в жертву политическим дрязгам

Женева, 10 июня. Наука является высшей ценностью и не должна приноситься в жертву сиюминутным политическим конфликтам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Проекты такого плана, как ЦЕРН, абсолютно точно доказывают, что есть такие высшие ценности, которые не должны приноситься в жертву всякого рода политическим дрязгам или различным политическим позициям», — отметил он.

Глава российского правительства в понедельник посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер. Медведев признался, что его очень впечатлил ускоритель частиц, который стал примером международной кооперации ученых. По его словам, без таких проектов, как ЦЕРН, невозможно добиться существенных прорывов в науке.

Премьер-министр также предложил организовать сотрудничество России с Европейской организацией по ядерным исследованиям.

Напомним, что ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Его главным и самым известным проектом является Большой электрон-позитронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц. С помощью него, в частности, был открыта элементарная частица, которую принято считать бозоном Хиггса. Россия не является членом ЦЕРН. Тем не менее, она финансировала постройку четырех детекторов и самого ускорителя.