Дамаск, 10 июня. Подразделения Сирийской арабской армии отбили масштабную атаку террористов в районе Пальмиры. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Syria TV.

Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) попытались взять штурмом два блокпоста Сирийской арабской армии в районе Пальмиры. Правительственные силы отбили обе атаки террористов ИГ, в результате чего боевики понесли существенные потери в живой силе и технике.

В настоящее время остатки группировки ИГ базируются возле военной базы США в сирийском районе Ат-Танф, который расположен на оккупированной американцами территории Южного Хомса. Кроме того, в этом районе находится лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который американские военные используют в качестве живого щита.

Военная база США в районе Ат-Танф играет важную стратегическую роль для американцев, так как позволяет контролировать ключевые дороги в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.