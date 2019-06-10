Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ ​​«напрягла» США

Москва, 10 июня. Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Почетный гость форума, прошедшего в Северной столице с 6 по 8 июня, выступил перед собравшимися с получасовой речью. Ее многие эксперты сравнили со знаменитой «мюнхенской речью» 2007 года, когда в столице Баварии глава РФ рассказывал о негативных изменениях на политической арене.

В городе на Неве президент затронул ряд текущих актуальных вопросов и призвал остановить попытки отдельных стран изменить международные нормы в угоду себе.

Сатановский в эфире радио «Вести ФМ» обратил внимание, что Запад отреагировал на слова российского лидера довольно напряженно. Он объяснил, что градус накала на международной арене не спадает, несмотря на высокий вклад, который вносит Россия в пользу урегулирования того или иного конфликта.

Политолог отметил, что президент во время выступления на полях ПМЭФ продемонстрировал «чрезвычайное дружелюбие и конструктивность», однако Вашингтон усмотрел в словах главы РФ «кооперацию своих потенциальных противников», что и вызвало его возмущение.

«Вы сначала нам нагадили, потом остальным, а потом вы начинаете думать: а что это они между собой там договариваются? Не против нас ли? А против кого еще? Ребята, против вас все теперь договариваться будут», — цитирует Сатановского «ПолитПазл».

Напомним, в рамках ПМЭФ в Северной столице состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Участники подписали ряд соглашений.

Как рассказал советник президента РФ и зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, ПМЭФ в 2019 году поставил рекорд — на его полях заключили 650 контрактов на общую сумму 3,1 триллиона рублей. Впечатляет также и количество партнеров, которое превысило прошлогоднее в 1,5 раза — 148 компаний посетили форум в этом году. В их числе две нефтяные компании Саудовской Аравии.

Президент России пообещал внимательно проанализировать мнения предпринимателей, которые были высказаны в рамках различных дискуссий на ПМЭФ, чтобы впоследствии учесть прозвучавшие предложения для улучшения бизнес-среды в стране.