Путин и принц Абу-Даби отметили важность сохранения стабильности в Персидском заливе

Москва, 10 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном важность сохранения стабильности и безопасности в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны коснулись актуальных вопросов российско-эмиратского сотрудничества, в том числе реализации Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, которая была подписана главой российского государства и принцем Абу-Даби в Москве в июне 2018 года.

«Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», — подчеркивается в сообщении.

По информации Кремля, стороны во время телефонного разговора отметили важность сохранения безопасности и стабильности в Персидском заливе.