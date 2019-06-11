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Сирия новости 11 июня 07.00: ВКС РФ ведут сбор разведданных в Хаме, пожар на захваченных Израилем Голанах

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ВКС РФ

Сирия, 11 июня. ВКС РФ ведут разведывательную операцию в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Израильские военные спровоцировали пожары на оккупированной части Голан, которые почти достигли позиций САА в Эль-Кунейтре. Курды нашли тайник с оружием ИГИЛ1 на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).  

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ведут разведывательную операцию в районе Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся тушить пожары, распространяющиеся с оккупированной Израилем части Голанских высот; нанесли авиаудары по расположениям джихадистов к юго-западу от Идлиба.

Курды: нашли небольшой тайник с оружием террористов ИГИЛ в сельской местности на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с другими бандформированиями подверглась ответным ракетным обстрелам армии САР в окрестностях города Кафр Саджна.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** обнаружили небольшой тайник с оружием в сельской местности на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где ранее дислоцировались террористы «Исламского государства»1, передает Telegram-ресурс War Journal. Предполагается, что схрон принадлежал именно террористам ИГ1. Новостной канал опубликовал серию фото, на которых запечатлено найденное курдами вооружение джихадистов, в частности – автоматы и патроны к ним, ракеты, мины и боеприпасы к гранатометам. Бойцы SDF завершили захват территорий за Евфратом при поддержке коалиции во главе с США в начале текущего года, однако почти во всех районах там до сих фиксируется высокая активность остатков бандгрупп ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) выпустили ракеты по огневым позициям террористов на юго-западе Идлиба. По информации военного источника в Twitter (@anasanas84), ударам подверглись объекты исламистов в окрестностях города Кафр Саджна. Сведения о масштабе урона, причиненного боевикам, в настоящий момент выясняются. Напомним, «Джебхат Фатх аш-Шам» и другие группировки в последние дни активизировали атаки опорных пунктов правительственных сил и прифронтовых жилых кварталов на границе провинций Идлиб и Хама. В частности, ранее ими предпринималась попытка отбить поселение Касабия.

Тем временем ВВС САР провели бомбардировки укрепрайонов вооруженных джихадистских бандформирований недалеко от города Маарет Ас-Син к юго-западу от Идлиба. Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Данных о потерях исламистов оппозиционный ресурс не приводит.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Самолеты российских ВКС совершили несколько вылетов в предместьях оккупированных городов Аль-Латамина и Мурек к северу от Хамы, сообщает Step News Agency. Отмечается, что данная операция носила разведывательный характер. Этот район – так называемый Аль-Латаминский выступ – прилегает к соседнему Идлибу с юга. Он находится в оккупации боевиков-исламистов с 2012-го года, то есть почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии. Соответственно, в этом районе выстроена одна из самых мощных систем фортификационных сооружений и укреплений террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

Карта военных действий — Эль-Кунейтра

Согласно данным информационного канала в Twitter (@SyriawatanNews), израильские оккупационные силы спровоцировали пожары на захваченной ими части Голанских высот. В настоящее время огонь приближается к контролируемым правительственной армией САР районам провинции Эль-Кунейтра. Таким образом, стратегически значимые сельскохозяйственные угодья в окрестностях населенных пунктов Бир Аджам и Аль-Кахтания находятся под угрозой. Напомним, что часть Голан была незаконно аннексирована силами ЦАХАЛ еще в ходе Шестидневной войны в 60-е годы прошлого столетия. Несмотря на ряд резолюций ООН, предписывающих передать горный район в ведение Дамаска, Тель-Авив до сих пор продолжает удерживать эти территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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