Сирия, 11 июня. ВКС РФ ведут разведывательную операцию в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Израильские военные спровоцировали пожары на оккупированной части Голан, которые почти достигли позиций САА в Эль-Кунейтре. Курды нашли тайник с оружием ИГИЛ1 на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ведут разведывательную операцию в районе Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся тушить пожары, распространяющиеся с оккупированной Израилем части Голанских высот; нанесли авиаудары по расположениям джихадистов к юго-западу от Идлиба.

Курды: нашли небольшой тайник с оружием террористов ИГИЛ в сельской местности на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с другими бандформированиями подверглась ответным ракетным обстрелам армии САР в окрестностях города Кафр Саджна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** обнаружили небольшой тайник с оружием в сельской местности на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где ранее дислоцировались террористы «Исламского государства»1, передает Telegram-ресурс War Journal. Предполагается, что схрон принадлежал именно террористам ИГ1. Новостной канал опубликовал серию фото, на которых запечатлено найденное курдами вооружение джихадистов, в частности – автоматы и патроны к ним, ракеты, мины и боеприпасы к гранатометам. Бойцы SDF завершили захват территорий за Евфратом при поддержке коалиции во главе с США в начале текущего года, однако почти во всех районах там до сих фиксируется высокая активность остатков бандгрупп ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) выпустили ракеты по огневым позициям террористов на юго-западе Идлиба. По информации военного источника в Twitter (@anasanas84), ударам подверглись объекты исламистов в окрестностях города Кафр Саджна. Сведения о масштабе урона, причиненного боевикам, в настоящий момент выясняются. Напомним, «Джебхат Фатх аш-Шам» и другие группировки в последние дни активизировали атаки опорных пунктов правительственных сил и прифронтовых жилых кварталов на границе провинций Идлиб и Хама. В частности, ранее ими предпринималась попытка отбить поселение Касабия.

Тем временем ВВС САР провели бомбардировки укрепрайонов вооруженных джихадистских бандформирований недалеко от города Маарет Ас-Син к юго-западу от Идлиба. Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Данных о потерях исламистов оппозиционный ресурс не приводит.

Провинция Хама

Самолеты российских ВКС совершили несколько вылетов в предместьях оккупированных городов Аль-Латамина и Мурек к северу от Хамы, сообщает Step News Agency. Отмечается, что данная операция носила разведывательный характер. Этот район – так называемый Аль-Латаминский выступ – прилегает к соседнему Идлибу с юга. Он находится в оккупации боевиков-исламистов с 2012-го года, то есть почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии. Соответственно, в этом районе выстроена одна из самых мощных систем фортификационных сооружений и укреплений террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

Согласно данным информационного канала в Twitter (@SyriawatanNews), израильские оккупационные силы спровоцировали пожары на захваченной ими части Голанских высот. В настоящее время огонь приближается к контролируемым правительственной армией САР районам провинции Эль-Кунейтра. Таким образом, стратегически значимые сельскохозяйственные угодья в окрестностях населенных пунктов Бир Аджам и Аль-Кахтания находятся под угрозой. Напомним, что часть Голан была незаконно аннексирована силами ЦАХАЛ еще в ходе Шестидневной войны в 60-е годы прошлого столетия. Несмотря на ряд резолюций ООН, предписывающих передать горный район в ведение Дамаска, Тель-Авив до сих пор продолжает удерживать эти территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)