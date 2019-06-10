Украинскую выпускницу затравили из-за принадлежности ко «вражеской» церкви

Киев, 10 июня. Школьницу из Черновицкой области Украины не пустили на выпускной из-за ее веры и принадлежности к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Интервью с мамой девушки опубликовано на сайте просветительского отдела УПЦ МП.

Согласно записи разговора, девушка окончила 9 классов с отличием, не раз принимала участие в олимпиадах и получала награды. После выпуска она планирует поступать в медицинский колледж.

Однако одноклассники и их родители затравили девушку за то, что она ходит во «вражескую» церковь и поет на клиросе.

«Ходишь к москалям — празднуй дома», — объявили ей организаторы праздника — активисты Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Царьград».

Девушка на выпускном оказалась в изоляции, ей даже не разрешили сфотографироваться с классом. Несмотря на праздничный наряд и красивую прическу, ей вместо традиционного мероприятия пришлось поехать в храм.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего в стране обострилось религиозное противостояние. По данным УПЦ, за несколько лет при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 храмов.

Ситуация ухудшилась после создания так называемой «новой церковной структуры» и предоставления ей Константинопольским патриархатом автокефалии, что не одобрили в Русской православной церкви (РПЦ), назвав его неканоническим и исключительно политическим. Раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.

Украинские власти пообещали, что переход храмов под управление так называемой ПЦУ будет протекать «мирно и в добровольном порядке». Однако, как констатировали в РПЦ, за последнее время число захватов храмов УПЦ сторонниками получившей автокефалию церковной структуры и различных провокаций в отношении верующих значительно выросло.

Так, в начале мая храм УПЦ в Винницкой области подвергся нападению неизвестных вандалов. Злоумышленники ограбили и осквернили церковь.