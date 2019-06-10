Бывшего главу волгоградского СК РФ задержали в связи с покушением на губернатора

Волгоград, 10 июня. Следственные органы и ФСБ России задержали бывшего главу СУ СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве пояснили, что задержание произошло в рамках «планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах».

Напомним, что в 2016 году неизвестные пытались сжечь дом губернатора Волгоградской области. 23 мая ФСБ России задержала в Москве криминального авторитета Евгения Ремезова, который подозревается в этом преступлении. По данным правоохранителей, целью поджога было устрашение главы региона для того, чтобы предотвратить передачу в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Прежде рынок находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур. По данным правоохранителей, 16 ноября 2016 года злоумышленник перелез через забор и бросил в дом главы региона горящий предмет.