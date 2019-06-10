Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия бьет по ДНР, армия Киева плохо маскирует технику

Донбасс, 10 июня. Украинские войска задействовали 152-мм артиллерию при обстрелах ДНР. Луганчане сбили украинский беспилотник. Комбрига десантников ВСУ готовят на увольнение. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в Донбассе

Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщают, что за прошедшие сутки зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск.

Обстрелы киевские силовики вели на Горловском, Донецком, Мариупольском направлениях, в ЛНР обстрелян район села Лозовое. Многочисленным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, ранены двое мирных граждан.

ВСУ обстреливают Донбасс из запрещенного крупнокалиберного вооружения

Начиная с ночи 9 июня ряд населенных пунктов ДНР подвергся обстрелам со стороны ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения. В направлении поселка Новая Марьевка «защитники» Украины выпустили 20 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Результатами огня украинских бойцов стали получение травмы головы женщиной 1974 года рождения и полное разрушение двух жилых домов.

В направлении поселка Михайловка обстрелы велись с применением 120-мм минометов. Там повреждено остекление и кровля в двух жилых домах, а местные ЛЭП полностью обесточены. Васильевская насосная станция обстреляна киевскими силовиками с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Такая же ситуация сложилась в Горловке: в селе Зайцево повреждены хозпостройки, жилые дома и гаражи, в Гольмовском после обстрела из крупнокалиберных пулеметов осколочное ранение получил мирный житель 1968 года рождения, а также повреждено остекление 10 квартир многоэтажных домов. Как уточнил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, медицинская помощь пострадавшим в ходе обстрелов была оказана незамедлительно, а необходимость в госпитализации отсутствует.

Как видим, несмотря на громкие заявления киевской власти о соблюдении ВСУ режима тишины, армия Украины регулярно применяет для обстрелов республик запрещенное тяжелое крупнокалиберное вооружение.

В ЛНР сбит разведывательный беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен в районе села Троицкое. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Беспилотник был запущен из района дислоцирования 30-й механизированной бригады ВСУ. Последствия запуска БПЛА были предотвращены своевременными и оперативными действиями личного состава поста воздушного наблюдения, а извлеченные из аппарата материалы фото- и видеофиксации сейчас изучаются профильными специалистами.

Напомним, ранее начальник пресс-службы УНМ ЛНР Яков Осадчий сообщал о том, что киевские подразделения регулярно запускают летательные аппараты через линию соприкосновения, а подразделения ПВО Народной милиции ЛНР только за апрель-май сбили пять украинских беспилотников.

Промежуточные итоги разбирательства по продаже оружия в ВСУ

Командующий Объединенными силами Александр Сирский планировал ротацию 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, однако перенес ее из-за работы комиссии, которая разбирается с выявленными фактами незаконной продажи оружия и боеприпасов, а также контролирует устранение недостатков тылового обеспечения, выявленных во время приезда президента Украины Владимира Зеленского на передовую. Об этом сообщил начальник пресс-службы УНМ ЛНР Яков Осадчий.

Однако, не дождавшись окончательных выводов комиссии, Сирский уже принял решение и отдал приказ готовить документы на увольнение комбрига 25-й бригады Зенского. Пока комиссия разбирается, военнослужащие продолжают свой незаконный оборот оружием в частях и на складах.

Как рассказал Осадчий, по имеющейся информации, сотрудниками военной контрразведки СБУ на складах ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ выявлена очередная пропажа оружия, которое военнослужащие Украины продали волонтерской организации «Вернись живым».

Генерал ВСУ недоволен качеством маскировки запрещенной техники

В июне в зону проведения Операции объединенных сил с инспекцией соединений и частей ВСУ прибыл начальник центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ генерал-майор Юрий Мельник.

В самом начале своей инспекции, при проверке подразделений 30-й и 54-й бригад ВСУ Мельник указал на плохую работу инженерных подразделений при оборудовании маскировочных сооружений, которые укрывают от «всевидящего ока» ОБСЕ запрещенное тяжелое вооружение. Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы УНМ ЛНР Яков Осадчий.

Работа ОБСЕ настолько мешает осуществлению планов украинской армии, что по очередному указанию начальника сил радиоэлектронной борьбы в поселке Лиман установлена новая радиолокационная станция и комплекс создания радиопомех для обнаружения и глушения сигналов беспилотников иностранной миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне ответственности группировки украинских войск «Север».