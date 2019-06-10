Черчесов заявил, что не даст сборной РФ расслабиться перед непростой игрой с Кипром

Нижний Новгород, 10 июня. Сборная России по футболу проведет отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра во вторник, 11 июня, в Нижнем Новгороде. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов рассказал, что игра будет непростой.

Журналисты напомнили главному тренеру сборной РФ, что в 1998 году на чемпионате мира сборная Кипра не позволила российской сборной пройти отборочный этап. Кроме того, легкая игра с Сан-Марино может повлиять на настрой игроков.

«Спасибо, что напомнили, я помню тот матч. Для нас важно, чтобы игроки тоже помнили и не расслаблялись. Мы изучим соперника, все игроки получат информацию. Нужно правильно настроиться», — заявил Черчесов в комментарии Sport24.

Главный тренер сборной РФ также прокомментировал игру Александра Головина, который провел выдающийся матч против Сан-Марино, но не забил ни одного мяча. Черчесов подчеркнул, что Головин сыграл хорошо, на команду. В следующем матче у него будет такая же роль, но с корректировками.

На тренировке сборной РФ в Нижнем Новгороде к футболистам обратился Денис Черышев, который вынужден пропустить игры из-за травмы. Черчесов отметил, что Черышев важный игрок сборной, необходимо сделать так, чтобы его отсутствие не чувствовалось.

Ранее сборная России в субботу обыграла команду Сан-Марино с разгромным счетом 9:0. Квалификационный матч группового этапа Евро-2020 прошел в Саранске. В ходе игры четыре раза отличился Дзюба, дважды — Смолов, а также по одному голу забили Кудряшов и Миранчук, также футболист из Сан-Марино Чеволи отличился автоголом.