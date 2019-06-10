Совбез ООН продлил запрет на поставку оружия в Ливию

Нью-Йорк, 10 июня. Совет безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия в открытом море у берегов Ливии.

«Совет Безопасности постановляет продлить полномочия, изложенные в резолюции 2420 еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции», — говорится в постановлении, принятом в понедельник по итогам голосования.

Отметим, что ООН весьма обеспокоена сложившейся в Ливии взрывоопасной ситуацией. В мае стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил в Москву своего спецпредставителя по Ливии Гасана Салама, чтобы обсудить с российской стороной пути выхода из ливийского кризиса.

В начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает одобренное ООН Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.