Музыкантов Queen восхитило исполнение хита группы балалаечником из Перми

Лондон, 10 июня. Музыкантов британской рок-группы Queen восхитило виртуозное исполнение их хита The show must go on балалаечником из Перми Андреем Киряковым.

Своими впечатлениями от кавер-версии они поделились на официальных страницах коллектива в социальных сетях Instagram и Facebook.

«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это», — написали участники рок-группы, прикрепив к публикации видеоролик балалаечника.

Киряков в ответ поблагодарил легендарных музыкантов за высокую оценку его работы. Как отмечает «Культуромания», он исполнил хит группы «на трех балалайках».

«Спасибо за вашу музыку, спасибо за вашу легенду, я люблю вас, Queen», — написал он.

По его словам, видеозапись рок-группе отправила его супруга, которая занимается рассылкой работ мужа знаменитым исполнителям. Он отметил, что ранее его выступления оценили Сергей Жуков и Светлана Лобода, которые даже пригласили Кирякова на свои сольные концерты.

В репертуаре музыканта также кавер-версии произведений таких знаменитых групп, как Prodigy, ABBA, Nirvana, Scorpions, «Кино» и многих других.

Напомним, ранее стало известно о том, что остающиеся в живых члены рок-группы Queen богаче британской королевы Елизаветы II. Способствовал этому успех вышедшего в прошлом году фильма «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера. Картина, повествующая о пути музыкального коллектива к успеху, собрала в мировом прокате около 1 миллиарда долларов.

Так, совместное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона составило 585 миллионов долларов (445 миллионов фунтов стерлингов).