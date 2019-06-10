Американец Рассел Бентли объяснил, почему оставил США и уехал в Донбасс

Донецк, 10 июня. Американский доброволец Рассел Бентли с позывным «Техас», который приехал в Донбасс, чтобы защищать мирных жителей, рассказал, почему уехал из США.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча известного американского добровольца Донбасса Рассела Бентли с горожанами. Об этом сообщает Новостное агентство «Харьков».

Бентли поделился, что ни разу не пожалел, что оставил Соединенные Штаты и уехал в Донбасс, чтобы защищать мирных жителей. По его мнению, ДНР и ЛНР выбрали верный путь. Также американский доброволец поддержал политику российского президента Владимира Путина.

«Я хотел занять правильную сторону в историческом процессе, и я ее занял. Я буду защищать Донбасс, я буду защищать Россию», — сказал Бентли.

По его словам, однажды медсестра, работающая в военном госпитале, сказала, что «война — это очень тяжело, но она высвечивает лучшие черты характера». Американский доброволец подчеркнул, что часто видел «плохие черты в людях, но добро многократно перевешивало».

«Война в Донбассе — это лучшее, что я сделал в своей жизни. Я воюю за процветающий мир. Мне по пути с ЛДНР и Россией, потому что наши цели совпадают, они борются за процветающий мир», — объяснил Бентли.

Он выразил уверенность в том, что американский президент Дональд Трамп навряд ли «прервет ту политику, которую ведут США уже многие годы».

«Если я вернусь в США, то только на танке. Не для того, чтобы нанести поражение США, а чтобы освободить американцев», — резюмировал доброволец.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать власть Киева, которая установилась после госпереворота. Они выступили за создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. После чего Киев ввел на территорию ДНР и ЛНР войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ.

По данным ООН, жертвами братоубийственной войны стали свыше десяти тысяч человек. Для урегулирования ситуации на юго-востоке страны были заключены минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.