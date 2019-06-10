Эксперт рассказал, как защититься от предустановленного на Android вируса

Москва, 10 июня. Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников прокомментировал информацию о том, что в телефонах с операционной системой Android нашли предустановленный вирус.

По его словам, речь в данном случае идет о телефонах китайских марок Leagoo и Nomu. Они не зарегистрированы Ростестом и не продаются в России официально. Попасть в РФ такие телефоны могли только через AliExpress или подобные сервисы. Половников отметил, что некоторые китайские производители специально заражают свои телефоны вирусами, чтобы потом зарабатывать на продаже персональных данных пользователей.

«Единственный способ обезопасить себя — это приобретать смартфоны исключительно в официальных точках продаж. Это могут быть салоны связи или интернет-магазины. Техника должна иметь сертификат Ростеста. Если такой значок есть на коробке, с этим гаджетом все в порядке», — пояснил эксперт KP.ru.

Ранее сообщалось, что на Android нашли предустановленный вирус семейства Triada. Как сообщает «Газета.ру», вредоносное ПО попадает в телефон еще на этапе сборки. Производители смартфонов как правило занимаются только «железом», а программную начинку обеспечивает сторонняя подрядная организация. Именно на этом этапе, вероятнее всего, хакеры и заражают телефоны. Данный вирус показывает пользователям рекламу, на которой зарабатывают киберпреступники. Google советует всем пользователям установить Play Services. Это приложение регулярно сканирует компьютер на предмет вирусов и позволяет предотвращать хакерские атаки.