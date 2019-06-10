Полковника Захарченко приговорили к 13 годам, но оправдали по одному пункту. События дня. ФАН-ТВ

ОПГ Гайзера В Москве завершился громкий процесс по делу экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Замоскворецкий суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и 160 млн рублей штрафа за коррупцию. И наказание можно было бы назвать суровым, но чиновник, кажется, еще легко отделался: прокурор настаивал на более серьезном сроке — 21 год плюс 500 млн рублей. Впрочем, по одному из пунктов (о создании преступного сообщества) Гайзера все же оправдали. Хотя ни по одной статье вину он так и не признал. А их оказалось более чем достаточно: чиновника обвинили в крупных хищениях, получении взяток и руководстве преступной группой. По данным следствия, с 2005 по 2015 годы фигуранты дела, среди которых оказались высокопоставленные чиновники Коми, похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а вдобавок к этому разграбили и «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В эти годы Гайзер обеспечивал покровительство и назначал на разные должности угодных ему лиц, сам же он был министром финансов Коми, а затем встал и во главе региона. Но в итоге утратил доверие, лишился поста и был задержан. Известно, что преступники получили взятки на сумму около 200 млн рублей и в целом нанесли республике серьезный ущерб — примерно 4,5 млрд рублей. Кроме Гайзера, к тюрьме приговорены еще 13 соучастников, они получили от 5 до 11 лет.

Миллионны Захарченко На этом судебные разбирательства в столице не кончились. Еще одно дело о коррупции, на сей раз в Пресненском суде, нашло своего героя — скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 117 млн рублей штрафа. Дурная слава пришла к Захарченко еще в 2016-м, когда полиция арестовала его по обвинению во взятках. В то время полковник курировал одно из управлений МВД по экономической безопасности и, как ни странно, противодействию коррупции. В ходе обысков оперативники нашли немало богатств: 13 квартир, 4 автомобиля, но, что самое интересное, более тонны наличных на сумму около 9 млрд рублей. Позже на счетах его семьи обнаружили еще 300 млн евро. Деньги изъяли в доход государства. Шокирующая находка, похоже, удивила даже Захарченко: объяснить происхождение такого количества денег в его доме он не смог. По версии следствия, полковник вместе с соучастниками инициировал множество проверок в сфере ресторанного бизнеса. Вымогательством они получили 50-процентную скидку в ресторане «Ла Маре», что позволило сэкономить около 3 млн рублей. Впрочем, по одному эпизоду — о взятке $800 тыс. — Захарченко все же оправдали. Однако полковник, считающий, что Фемида к нему не справедлива, намерен обжаловать решение суда. «Остается абсурдная ситуация — карточка в ресторане. Это история про «поесть». Вот поел он на 13 лет. Прокурор просил 9 лет без штрафа, суд постановил приговор 13 лет со штрафом. Приговор какой? Отвратительный, что вам еще сказать», — сказал Юрий Новиков, адвокат Дмитрия Захарченко.