Киркоров обратился в МВД из-за скандала с Маруани

Москва, 10 июня. Эстрадный певец Филипп Киркоров обвинил в клевете и причинении ущерба деловой репутации французского музыканта Дидье Маруани и СМИ, которые публиковали материалы на основе его заявлений. С заявлением артист обратился в Главное следственное управление МВД РФ.

Исковое заявление касается скандала с Маруани, который ранее обвинил Киркорова в воровстве его песни. Все претензии французского музыканта отклонили и отказались заводить дело, а самого композитора задержали по подозрению в шантаже и требовании от исполнителя миллиона долларов.

Как пишет издание Super.ru, в результате долгих разбирательств дело закрыли, Маруани вернулся во Францию. Однако на этом он не остановился и спустя время снова принялся обвинять Киркорова в плагиате.

Терпение звезды российской эстрады, очевидно, лопнуло, он обратился в МВД. Интересы Киркорова представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.

Юристы рассказали, что следователи уже провели экспертизу, по результатам которой выяснилось, что никакого плагиата нет.

«Маруани публично, заведомо зная результаты экспертизы, заявил журналистам о плагиате. Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щелкает быстро», — указали они.

При этом глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло, представляющий интересы Маруани, назвал действия Киркорова упреждающим ударом, пишет НСН.

Ранее певица Валерия обвинила коллег по сцене — Киркорова и Николая Баскова — в том, что они «накрутили» просмотры своему совместному клипу «Ибица» на YouTube. При этом супруг и продюсер певицы Иосиф Пригожин не согласился с женой в оценке творчества исполнителей. Он отметил, что считает число просмотров скандального клипа «на 99% объективными».