Россиянам прописали курсы первой медицинской помощи

Массовое внедрение курсов оказания первой помощи могло бы спасти множество жизней по всей России. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала руководитель учебного центра «Технологии выживания» Людмила Гришина, комментируя поистине чудесное спасение девушки в Уфе, попавшей под огонь в результате уличной стрельбы и спасенной случайной прохожей.

«Если помощь была оказана правильно, то, значит, ее кто-то этому научил! — уверена Гришина. — Может быть, она даже профессиональный медик. Но мы часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят врачи, являющиеся профессионалами в своей узкой специальности, но они не знают, как оказать помощь в случае огнестрельного, ножевого ранения или еще что-то, выходящее за рамки их профиля. Они могут растеряться и не знать, что делать».

По мнению Гришиной, люди, прошедшие курсы первой помощи, в критический момент это все вспоминают и грамотно действуют.

«И чем больше людей такие курсы пройдут и будут что-то уметь делать, тем лучше для всех», — убеждена она.

По мнению собеседницы ФАН, курсы оказания первой помощи следует открывать как при учебных заведениях, так и на предприятиях.

«Мы все время об этом говорим! И пытаемся пробиться к руководителям предприятий! Мы хотим эти знания, опыт — все то, что можем и умеем, передать как можно большему количеству людей, но натыкаемся на стену, обнаруживаем, что это никому не нужно. Об этом вспоминают только тогда, когда что-то происходит — кто-то погиб из-за того, что ему не оказали помощь, или, наоборот, в положительных случаях, когда кто-то что-то сумел сделать. А ведь, по идее, это должны все уметь начиная с детского возраста! В этом нет ничего сложного. Не нужно иметь высшее медицинское образование для того, чтобы правильно оказать помощь. Очень хотелось бы пробиться на уровень предприятий, учебных заведений и проводить там занятия», — сказала она.

По словам Гришиной, она с руководителем проекта «Технологии выживания» Юрием Евичем буквально только что вернулась из Перми, где проводились занятия в Суворовском училище.

«У нас было 150 воспитанников. С детьми очень приятно работать! Они все впитывают как губка, они искренни, с ними легко работать. Ребенок все воспринимает, у него горят глазки, и очень скоро он начинает задавать умные, правильные вопросы. Дети понимают, что это нужно, полезно и может им пригодиться, даже если они не станут потом офицерами».

Эксперт не сомневается, что массовое внедрение курсов оказания первой помощи могло бы существенно сказаться на выживаемости при несчастных случаях, в том числе при ДТП.

«Я уверена, что внедрение таких знаний и умений поднимет процент выживания! — подчеркнула она. — Что происходит в момент, когда случается ЧП? Ступор и паника у людей, которые не знают, что делать с этой ситуацией — «кто-нибудь, сделайте что-нибудь». Но пока приедет скорая, человек может просто умереть от потери крови! И это 90% смертей в таких ситуациях. А ведь иногда достаточно наложить элементарный жгут, тугую повязку, чем-то остановить кровотечение! Это не сложно. Это можно выучить, приобрести, носить с собой в аптечке, положить в автомобиле. Это стоит копейки, но спасает человеческие жизни, которые по-любому дороже».

Собеседница ФАН отметила, что у людей, которые проходят курсы, происходит своего рода переформатирование сознания.

«Когда человек знает, что ему делать в конкретной ситуации, он становится на голову выше всех остальных», — заявила она.

Гришина также рассказала о молодом человеке, который учился на курсах, а потом смог спасти девочку — наложил жгут и тугую тампонаду.

«Он сделал это настолько правильно, что приехавшая скорая даже не стала ничего переделывать, — констатировала она. — Он потом признал: «У меня в мозгу как будто все разархивировалось, хотя и прошел год после курсов. Я вспомнил все!» Ребенок остался жив, ножка целая, крови много не потеряла. Просто человек все вспомнил, и у него в машине оказалось все необходимое — пусть минимальная, но аптечка, с помощью которой он оказал помощь».

Напомним, именно грамотное тампонирование и остановка кровотечения спасли жизнь 24-летней девушке в Уфе, случайно попавшей под огонь. Ей оказала помощь неизвестная женщина, случайно оказавшаяся рядом. Сейчас спасительницу разыскивает местный Профсоюз работников здравоохранения. Преступник, стрелявший, как выяснилось, в своего должника, был задержан в тот же день.