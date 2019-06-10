Политолог обвинил поддержавших Голунова оппозиционеров в лицемерии

Москва, 10 июня. Представители либерально-оппозиционной общественности поддерживают обвиняемого в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова ради самопиара. Об этом заявил президент «Евразийского Института Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Задержание и арест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков вызвали шквал негодования со стороны российской либерально-оппозиционной общественности. Представители оппозиции настаивают на «невиновности» Голунова, а также требуют его освобождения.

Президент «Евразийского Института Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин обвинил поддержавших Голунова оппозиционеров в лицемерии, выразив уверенность, что все заявления в поддержку журналиста являются способом напомнить о себе.

«Как всегда, наша оппозиция ищет любые предлоги и поводы, чтобы в очередной раз заявить о себе информационно, покритиковать власть и сделать на этом некий самопиар», — пояснил Самонкин.

Он также добавил, что представители российской оппозиции считает себя «особой политической кастой», которая имеет право не подчиняться нормам российского законодательства, передает «Инфореактор».

Напомним, 6 июня в центре Москвы был задержан корреспондента издания «Медуза» Иван Голунов. В ходе досмотра у Голунова были обнаружены четыре грамма наркотического вещества. Позднее правоохранители провели обыск в квартире Голунова, где были обнаружены пять граммов кокаина и весы.

8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В этот же день Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.