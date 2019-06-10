Лавров обвинил ОЗХО в попытке «замести под ковер» провокацию в сирийской Думе

Москва, 10 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения Пентагона в адрес сирийских властей в наличии химического оружия. Глава МИД РФ призвал «помалкивать» западных партнеров, неоднократно уличенных во лжи.

Лавров отметил, что западные партнеры пытаются «отползти» от дискуссии на тему того, что действительно произошло 7 апреля прошлого года в городе Дума в САР. Глава МИД РФ напомнил, что специалисты Миссии по установлению фактов (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовили «убийственный» доклад, которым сами себя дискредитировали. Лавров добавил, что среди экспертов нашлись и те, кто не смог переступить через профессиональную гордость, и написали правду о провокации «Белых касок» в Думе. Честные западные коллеги сообщили, что баллоны с химическими веществами не сбрасывались с воздуха, их занесли в дом и положили на кровать.

«Такой очевиднейший факт руководители технического секретариата ОЗХО, МУФС пытаются «замести под ковер» и отказывают нам в том, чтобы был проведен брифинг с участием всех экспертов, которые в апреле 2018 года расследовали этот инцидент в Думе», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мали Тьебиле Драме.

Дипломат напомнил, когда эксперты ОЗХО уже прибыли в Ливан и были готовы отправиться в Думу, западные страны решили замести следы провокации и разбомбить объект. Кроме того, дипломат напомнил, что на неподконтрольной сирийскому правительству территории идет активная контрабанда, в том числе западным оружием. На встрече в Сочи лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились отмежевать террористов от вооруженной оппозиции.

Лавров подчеркнул, что сочинские соглашения должны быть выполнены как можно скорее. Террористы продолжают устраивать вылазки, атаковать мирное население и российскую базу «Хмеймим».

«Оставлять подобные выходки без жестокого, сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем. Такие обязательства на себя никто не брал. Сочинский Меморандум не предоставляет никакой индульгенции террористам», — добавил дипломат.

Также Лавров в ходе пресс-конференции подвел итоги переговоров с коллегой из Мали. Глава МИД РФ отметил, что переговоры были конструктивными и конкретными. Стороны подтвердили готовность углублять политический диалог и межпарламентские контакты. В числе перспективных направлений были отмечены разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство.