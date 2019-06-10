Путин сменил посла в Сербии

Москва, 10 июня. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Боцан-Харченко новым послом в Сербии. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Боцан-Харченко Александра Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сербия», — говорится в документе.

Боцану-Харченко предстоит сменить на своем посту Александра Чепурина, который работал официальным представителем России в Белграде с сентября 2012 года.

Отметим, что смена посла проходит на фоне обострения ситуации на Балканском полуострове. В конце мая косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Затем Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.