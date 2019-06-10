Вышинскому зачитали в суде Киева обвинительный акт

Киев, 10 июня. Обвинительный акт главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому был зачитан в полном объеме в суде Киева. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Заседание прошло в понедельник в Подольском районном суде украинской столицы. Акт зачитала сторона обвинения.

«Следующее заседание назначено на 18 июня 17.00», — цитирует его ТАСС.

Юрист уточнил, что на следующем заседании суда будет выясняться позиция Вышинского по данному обвинительному акту. Кроме того, будет определена процедура, согласно которой состоится непосредственно само слушание по делу руководителя портала, добавил адвокат.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене, пишет НСН. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, передает Infox.ru. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал, что Россия будет биться за арестованного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина до последнего.