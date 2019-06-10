Эксперт рассказал, зачем в НАТО запланировали на лето 20 учений

Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков уверен, что в НАТО планируют вымотать Россию большим количеством маневров.

Ранее стало известно, что страны-члены Североатлантического альянса намерены провести в течение летних месяцев не меньше 20 различных военных учений. Об этом свидетельствуют информационные материалы Альянса. Сообщается, что сами маневры могут проводиться как под непосредственным командованием НАТО, так и под командованием отдельных государств, но с участием союзнических сил. Самая насыщенная программа военных учений запланирована на июнь.

Так, на Балканах состоятся учения «Неапольский резерв-19», в Польше — «Благородный прыжок II — 19», в Испании — Ramstein Guard 6, в Косово — KFOR ST II 19. В Польше также пройдут учения CWIX 19 для отработки совместимости и испытаний телекоммуникационных средств, технологий, опытно-конструкторских разработок. Во второй половине июня в Норвегии запланированы учения «Трезубец шакала-19», в Литве — учения Ramstein Alloy для укрепления взаимодействия между военно-воздушными силами в регионе.

До конца июня в Румынии пройдут национальные учения «Истрия-19», в Дании запланированы тактические учения для офицеров «Сабля рыцаря-19». В Венгрии и Болгарии — «Черный лебедь-19» для отработки совместных действий сил специального назначения. На Балтике уже проходят ежегодные учения Baltops, а до конца месяца в Румынии, Болгарии и Венгрии запланированы учения Saber Guardian-19 с участием США.

В Италии в июне состоятся национальные учения «Золотые крылья», в Румынии — «Меч правосудия-19», в Литве — учения «Железный-волк-19» для отработки взаимодействия многонациональных сил, в Польше во второй половине июня — учения «Дракон-19». В Болгарии — Shabla с зенитными стрельбами для повышения оперативной и тактической готовности и совместимости сил Альянса.

В июле в Германии запланированы тактические учения США «Воин Спарты-III», в Болгарии — Breeze-19 для отработки оперативной совместимости на тактическом уровне между военно-морскими силами. В той же Болгарии в июле-августе запланированы учения «Платиновый лев-19». В первой половине июля в Норвегии пройдут учения «Динамический мангуст-19» по противолодочной борьбе. В июле же запланирован очередной этап учений Ramstein Guard 7 по радиоэлектронной борьбе. Такие же учения пройдут в первой половине августа в Италии.

Комментируя такое большое количество маневров, политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что «Альянс намерен проверить мобилизационный потенциал своих войск и их взаимодействие друг с другом».

«Здесь возникает простая идея, если они деньги куда-то вкладывают, проводят учения, то хотят видеть, как работает мобилизационный потенциал войск, насколько эффективно или неэффективно работает система сокращения времени переброски войск из одной части Европы в другую в течение одной недели. Ну, если действительно они смогут быстро перемещаться, смогут быстро мобилизовать войска, то они рассчитывают на то, что Россия начнет наращивать свой потенциал для противодействия», — говорит эксперт.

Другими словами, в НАТО, будучи полностью зависимыми от США, понимают: чем больше Альянс будет заставлять Россию нервничать, чем больше вынуждать ее вкладываться в развитие оборонной промышленности, тем быстрее Россия выдохнется, как это когда-то происходило с СССР.

«Ни для кого не секрет, что всемирная экономика складывается, рост экономического развития снижается и не только в силу снижения развития Китая, Индии, США, ЕС. Просто сейчас наступает эпоха стагнации и в эту эпоху США видят, что Россия очень серьезный конкурент с огромными энергетическими и военными ресурсами, а значит им необходимо подорвать позиции России за счет санкций, за счет постоянного реагирования Москвы на возникающие военные вызовы на своей границе. И цель этих учений в одном — заставлять Россию делать неправильные шаги, принимать неправильные решения, тратить больше денег на тот тип оружия, который нам не нужен, тратить больше в гонке вооружений и шаг за шагом переходить к конкуренции, которая нам не нужна», — говорит Судаков.

При этом, по словам собеседника ФАН, российское командование прекрасно отдает себе отчет в том, что важно не количество оружия, а его качество. К тому же, Судаков подчеркивает, что в России принята так называемая доктрина «достаточности».

«То есть нам не нужно производить 10 000 боеголовок чтобы доказать, что мы можем ими уничтожить весь мир. Но для сдерживания такого монстра, как США, нам будет достаточно 60 боеголовок, которые могут уничтожить весь американский континент. И здесь мы видим, что очень понятна связка США-НАТО, которая работает в тандеме. Ну, мы периодически видим, что этот инструмент иногда барахлит, и не всегда страны НАТО отвечают так, как этого хотят услышать США. Поэтому эти учения, которые будут проводиться, не очень нужны странам-членам Альянса. Они — крайне затратный для Европы инструмент запугивания России через военные операции», — заключил аналитик.

Напомним, генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Россия является главной угрозой НАТО. По его словам, уже на протяжении многих лет военный блок сталкивается с непредвиденной ситуацией в сфере безопасности.