Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Чеченского правозащитника Титиева освободили по УДО

490
0 Оставить комментарий

Чеченского правозащитника Титиева освободили по УДО

Грозный, 10 июня. Главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева освободили по УДО. Об этом сообщил адвокат правозащитника Петр Заикин.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении рассмотрел Шалинский городской суд в Аргуне. Юрист подчеркнул, что решение об освобождении поддержали и прокуратура, и руководство колонии. На свободу Титиев сможет выйти через 10 дней, пишет РИА Новости.

Заикин уточнил, что его подзащитный с учетом времени, проведенного в СИЗО, 9 мая отбыл треть назначенного ему срока. По его словам, во время содержания под стражей Титиев не совершал дисциплинарных проступков, а во время пребывания в ИК строго соблюдал правила внутреннего распорядка, добросовестно работал, занимаясь благоустройством территории колонии и общежития, принимал участие в воспитательных мероприятиях, занимался спортом, читал и соблюдал традиции ислама. Кроме того, адвокат напомнил, что у правозащитника есть семья, и близкие поддерживают с ним связь, а также постоянное место работы.

Напомним, 18 марта Титиев был приговорен к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Он не признал вину, но отказался обжаловать приговор.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров