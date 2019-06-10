Чеченского правозащитника Титиева освободили по УДО

Грозный, 10 июня. Главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева освободили по УДО. Об этом сообщил адвокат правозащитника Петр Заикин.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении рассмотрел Шалинский городской суд в Аргуне. Юрист подчеркнул, что решение об освобождении поддержали и прокуратура, и руководство колонии. На свободу Титиев сможет выйти через 10 дней, пишет РИА Новости.

Заикин уточнил, что его подзащитный с учетом времени, проведенного в СИЗО, 9 мая отбыл треть назначенного ему срока. По его словам, во время содержания под стражей Титиев не совершал дисциплинарных проступков, а во время пребывания в ИК строго соблюдал правила внутреннего распорядка, добросовестно работал, занимаясь благоустройством территории колонии и общежития, принимал участие в воспитательных мероприятиях, занимался спортом, читал и соблюдал традиции ислама. Кроме того, адвокат напомнил, что у правозащитника есть семья, и близкие поддерживают с ним связь, а также постоянное место работы.

Напомним, 18 марта Титиев был приговорен к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Он не признал вину, но отказался обжаловать приговор.