Союз России и Китая под давлением Запада достиг критической массы

Если судить по доступным публикациям, то самое важное, что вынесли западные масс-медиа и большинство западных политиков из Санкт-Петербургского экономического форума и государственного визита председателя КНР в Россию, — что доллару американского Федрезерва «заказан гроб с музыкой». Правда, сроки выполнения и доставки заказа окончательно еще не определены, но по этому поводу пора не только задуматься, но и определиться побыстрее, «пока не началось».

Пока же все рынки, как на заказ, демонстрируют завидный рост, а «Его Вечнозеленство» (это не про президента Украины, а про «бакс») — крепкое рукопожатие своего обменного курса: мол, несмотря на все наветы врагов, у нас по-прежнему все хорошо и мы все можем!

Но доктор сказал, что в морг — значит в морг. И все с интересом пододвинулись ближе: понаблюдать, чем закончится представление, и все-таки не проморгать неизбежное начало банкета.

А китайско-российский центр силы размером в пол-Евразии? А торговые войны? А изоляции с блокадами? А где же ваши санкции, самые адские санкции? А «порванные в клочья» экономики врагов… Да, разумеется! сотню раз «да»! — но это уже не так интересно…

А где же священные принципы свободы, демократии, прогресса и прочего добра, свойственного исключительно цивилизованному миру «коллективного Запада»? Где доблестные супергерои с супероружием, готовые разнести за эти принципы всю Вселенную? Где, наконец, хотя бы авианосцы с боеголовками «капитанамерик» и «джеймсбондов» на борту? Куда все это дето-спрятано? Почему до сих пор Мадуро в Венесуэле, Асад в Сирии, Си в Китае, а Путин в Москве?

Если без шуток, то подобная реакция со стороны наших «западных партнеров» даже настораживает. Неужели настолько пуст оказался на самом деле тот самый «сияющий град на холме»? Никого не видно, все ворота открыты…

Что это: приз или ловушка? Классическая ситуация, описанная еще в стратагемах Сунь Цзы? Если верить его рассказу, то войско так и не решилось войти в пустой город, и даже разведку не направило. В жизни такого, ясное дело, не бывает, но это же метафора.

Похоже, после нынешней встречи товарища Си в России и визита Трампа в Лондон все тамошние «мистеры Твистеры» немного отстранились от увлекательной боевой игры в «царя горы», то есть за «глобальную гегемонию», огляделись — и не совсем поняли: где они и что с ними? Не обкурились ли они сами «вечнозеленым» зельем? Где тут «дополненная реальность», а где — самая настоящая и ничем не дополненная?

Ситуация примерно такова: «коллективный Запад» — совершенно неожиданно для себя — впал в когнитивный диссонанс, утратив границу между вымыслом и реальностью, ложью и истиной. И ему предстоит или вернуться на грешную землю, или, наоборот, окончательно «закуклиться» в собственном виртуальном мире, — с понятными последствиями для себя.

С нарко-, лудо- и прочими «манами» вообще тяжело. А если их много, да еще у них общие совместные «трипы» — то тяжело невероятно и невыносимо.

Ну, федеральный канцлер Меркель, как представитель страны-союзницы по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне на торжествах в Нормандии, — это еще ничего, «новая нормальность». Но как можно было утратить контроль над реальными процессами производства и потребления, превратив нищий Китай в «экономику номер один», в «мастерскую мира»?

Как можно было «проспать» военно-технологический прорыв России, да еще настолько массированный? Как можно было своими действиями сближать их между собой, с образованием «критической массы» полноценного союза? Лично у меня нет каких-то внятных и непротиворечивых ответов на эти вопросы.

Когда в октябре 2015 года Си Цзиньпин приезжал с государственным визитом в Лондон, его там встречали как некое высшее существо и чуть ли не прямым текстом обещали «золотой век» — правда, в обмен на передачу «нужным» банкам полного контроля над финансовой системой КНР. Но, в конечном итоге, не смогли ничем не подтвердить, ни обеспечить эти свои обещания. Что, в конце концов, и привело к переориентации Пекина с Лондона на Москву.

А уж про то, как из самой Москвы вот уже столько лет выбивают прозападные иллюзии (и никак не могут выбить до конца), здесь и говорить не приходится. Но качественные подвижки, несомненно, уже есть. И со временем их будет становиться все больше и больше.

Кстати, для «доктора Путина» игры с долларом уже явно не представляют никакого интереса. А вот с реальными активами: от технологий до золота, — очень даже представляют. Как говорил главный герой в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики»: «Махнем, не глядя?»