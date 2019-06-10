Медведчук заявил, что экономика Украины не выходит из системного кризиса

Киев, 10 июня. На Украине продолжается системный экономический кризис, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, это доказывают данные Госстата об «успехах» больших и средних предприятий страны в I квартале этого года. В ведомстве подсчитали, что финансовых результат их работы до налогообложения упал на на 8,5 млрд гривен (317,2 млн), по сравнению с данными за 2018 год.

В заявлении Медведчука на сайте партии подчеркивается, что прибыль предприятий снизилась на 6,8%, а убытки, наоборот, возросли ‒ на 1,7%. Кроме того, он указал на рост удельного веса убыточных предприятий в экономике Украине. Если в первом квартале 2018 года он составлял 26,3% от общего числа предприятий, то в 2019 году — уже 27,2% .

По мнению политика, совсем неслучайно и обвальное снижение темпов прироста прямых иностранных инвестиций в экономике страны в I квартале 2019-го. Так, годом ранее речь шла о сумме более 1,1 млрд долларов, а сейчас этот прирост составил лишь 45,5 млн долларов. Медведчук с сожалением заметил, что у нового президента Владимира Зеленского экономика и социальная сфера совсем не являются приоритетными.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов, однако это с лихвой «компенсировали» ростом тарифов, налогов и цен на продукты. По мнению депутата Рады от «Батькивщины» Юрия Одарченко, именно поэтому украинцы совершенно не ощутили повышения МРОТ.

К слову цены на газ для населения были увеличены почти на четверть. С 1 ноября минувшего года она составила почти 300 долларов за кубометр. Естественно, следом последовал и рост коммунальных тарифов. Премьер Украины Владимир Гройсман попытался оправдать повышение тарифов на газ требования со стороны Международного валютного фонда. В противном случае, по его словам, Украина осталась бы без нового кредитного транша.

Подтверждением бедственного положения и в сфере добывающей промышленности стала сегодняшняя акция протеста шахтеров на Западной Украине. Почти 200 львовских горняков перекрыли дороги в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате за три месяца. Все шахты в регионе остановили свою работу.

Из-за перекрытых трасс начали скапливаться огромные пробки. Водители негодовали, но шахтеры соглашались пропускать только общественный транспорт и автомобили с детьми.