Появилось видео задержания террористов в Крыму

Симферополь, 10 июня. Появилось видео задержания организаторов и участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 в Крыму. Совместную операцию проводили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

На кадрах ролика видно, что оперативники изъяли документы, экстремистскую символику и пропагандистскую литературу.

Ранее сообщалось, что стражи правопорядка задержали в Крыму восемь сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Кроме того, по местам проживания организаторов и пяти членов ячейки запрещенной группировки были проведены обыски. Следственные мероприятия провели в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе.

Исламская группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была основана в Палестине в 1953 году. Ее приспешники активно действуют на территории Египта, Сирии, Палестине, Турции, Тунисе, Кувейте, Иордании, Западной Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.