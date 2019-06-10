Москалькова проинформировала Путина о деле задержанного за наркотики Голунова

Москва, 10 июня. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила президенту России Владимиру Путину о деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которого подозревают в распространении наркотиков. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.

Москалькова представила главе российского государства ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. Были рассмотрены проблемы с получением гражданства РФ и помощь семьям, взявшим ипотеку в валюте.

«Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова», — подчеркивается в сообщении Кремля.

Напомним, 6 июня в Москве полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Во время обыска в его рюкзаке нашли запрещенные препараты. Также наркотики были найдены в квартире журналиста. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. По решению Никулинского районного суда столицы Голунова отправили под домашний арест на два месяца.