Главные новости 10 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 10 июня.

Элина Мазур и бывшая супруга народного артиста России Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подрались в прямом эфире. Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире.

Актриса Дарья Мороз на красной дорожке «Кинотавра» произвела фурор, появившись перед публикой в дерзком мини. Роковой образ Дарьи Мороз в полупрозрачном платье на «Кинотавре» восхитил поклонников.

Четыре человека, в том числе один ребенок, сильно пострадали в результате взрыва, произошедшего в трехэтажном доме под Римом. Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом, есть пострадавшие.

В США после падения строительного крана на жилой комплекс погиб человек, еще шестеро пострадали. Башенный кран рухнул на жилой дом в США, погиб один человек.

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку. Специалисты локализуют загрязнение. Два украинских города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Смертельное ДТП произошло в городе Белебей в Башкортостане: столкнулись два легковых автомобиля, погибла девушка. Девушка погибла в ДТП с двумя легковушками в Башкирии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе. Зеленский отреагировал на скандал с речью в Брюсселе.

Бородина, открывшая ранее собственный салон красоты в Москве, стала получать многочисленные отрицательные отзывы от клиентов. Салон красоты Бородиной утопает в отзывах разочарованных клиенток.

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал желание Петра Порошенко стать премьер-министром Украины. Клинцевич оценил заявление Порошенко о готовности занять пост премьер-министра.

В ПФР рассказали, когда могут отказать в оформлении пенсий. ПФР назвал основную причину отказов в оформлении пенсий.