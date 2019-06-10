Исследователи назвали продукты с опасными для жизни веществами

Вашингтон, 10 июня. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выявило целый ряд продуктов, содержащих канцерогенные вещества.

Как сообщает издание Science Alert, исследователи обнаружили пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) в ананасах и батате. Кроме того, опасные элементы были выявлены в мясе, молочных продуктах, шоколадных тортах и шоколадном молоке. PFAS повышают риск развития онкологических заболеваний.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) обнаружило превышающее норму содержание PFAS в мясе индейки, стейках, хот-догах, куриных бедрах, а также в лососе, креветках и других продуктах.

Специалисты отмечают, что в минимальном количестве PFAS не представляют угрозу здоровью человека, однако во многих продуктах содержание веществ в десятки раз превысило норму. Ученые считают, что необходимо внести PFAS в разряд опасных для здоровья веществ.

Специалисты предположили, что источником PFAS могут стать пищевые упаковки. Ранее специалисты доказали наличие опасных веществ в упаковках для сэндвичей. Кроме того, PFAS были выявлены в упаковках для микроволнового разогрева попкорна, одноразовой посуде, салфетках и картонных коробках для фаст-фуда.

Ранее ученые объяснили, почему фастфуд опасен для детей. Постоянное употребление фастфуда приводит к накоплению в организме человека особых веществ, которые в разы усиливают риск развития пищевой аллергии, установили специалисты.