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Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

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Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

Москва, 10 июня. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.

Этот способ связан с рассылкой сообщений злоумышленников под видом автоматических уведомлений в календаре на смартфоне. Об этом информирует «Лаборатории Касперского». Если владелец гаджета откроет всплывающее окно, внешне похожее на уведомление от Google, то увидит активную ссылку на фишинговый сайт, на котором проводятся опросы за вознаграждение.

Оказалось, что для участия в опросе необходимо оплатить небольшую комиссию, а для этого указать данные банковской карты и личную информацию.

«Для того чтобы не стать жертвой такого мошенничества, не нужно никаких особенных предосторожностей и ухищрений — функцию автоматического уведомления можно легко отключить в настройках календаря», — объяснила старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского»Мария Вергелис.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.

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Автор: Сергей Петров
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